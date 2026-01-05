हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे अब कुशीनगर तक बनेगा, यूपी के 21 जिलों को जोड़ेगा, 750 किमी होगी लंबाई

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे अब कुशीनगर तक बनेगा, यूपी के 21 जिलों को जोड़ेगा, 750 किमी होगी लंबाई

UP News: एनएचएआई के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने बताया कि पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को अब कुशीनगर जिले तक ले जाया जाएगा. कुशीनगर में तीन से चार किमी तक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 05 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

सिलीगुड़ी से पानीपत तक का सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. गोरखपुर से शामली तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का विस्तार करने की तैयारी है. अब ये एक्सप्रेसवे कुशीनगर से पानीपत तक बनेगा. कुशीनगर के आगे इसे सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. यूपी और हरियाणा के 22 जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई अब 750 किमी होगी. 

एनएचएआई के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने बताया कि पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को अब कुशीनगर जिले तक ले जाया जाएगा. कुशीनगर में तीन से चार किमी तक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी. इसे कुशीनगर के आगे सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. यानी अब सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधे फोरलेन पर फर्राटा भरकर सफर पूरा कर सकते हैं. एलाइनमेंट का काम तेजी से कराया जा रहा है. फरवरी तक इसे पूरा करा लिया जाएगा. फोरलेन की चौड़ाई 60 मीटर से 70 मीटर तक होगी. अगले महीने तक एलाइनमेंट का काम पूरा कर डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा. दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधे एक फोरलेन सड़क मिल जाएगी. साथ ही पूर्वांचल को पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से यह सड़क जोड़ेगी जिससे व्यापार और आवाजाही आसान होगी.

पहले एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक बनना था, लेकिन इसे विस्तार देते हुए पानीपत तक बनाने का निर्णय लिया गया. अब इसे विस्तार देकर कुशीनगर की सीमा में सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसे लेकर एलाइनमेंट का काम शुरू कर दिया गया है. जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 2026 में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होगा.

यूपी के इन जिलों को जोड़ेगा यह एक्सप्रेसवे, कुशीनगर से गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बरेली, संभल, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत तक बनेगा. अब इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 750 किमी होगी. संतकबीरनगर में 22.50 किमी, गोरखपुर में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 34 किमी और कुशीनगर में तीन किमी होगी. नयनसर टोल प्लाजा के पास पानीपत एक्सप्रेसवे गोरखपुर सोनौली हाईवे को पार करेगा. 

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Expressway NHAI UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

लड़की ने वकील को बनाया हनीट्रैप का शिकार, अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 40 लाख.. Barmer की खबर हिला देगी
FASTag में बड़ा बदलाव | 1 February से KYV आसान होगा | Paisa Live
Nicolas Maduro का भारत से पुराना नाता! सत्य साईं बाबा के भक्त कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति?
Sovereign Gold Bond: Long-Term Investors के लिए 21% CAGR Returns | Paisa Live
Trump Tariff: India पर अब कितना टैरिफ लगाएंगे Trump ,PM Modi का नाम लेकर दे दी धमकी... |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
Parenting
Baby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
नौकरी
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget