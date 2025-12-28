हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के उपचुनाव से पहले सपा ने चली चाल, अखिलेश यादव के दांव के आगे BJP का क्या रहेगा हाल?

यूपी के उपचुनाव से पहले सपा ने चली चाल, अखिलेश यादव के दांव के आगे BJP का क्या रहेगा हाल?

UP Politics: घोसी उपचुनाव से पहले SP ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के पुत्र सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह मुकाबला नाक की लड़ाई बन गयी है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 28 Dec 2025 07:46 AM (IST)
यूपी चुनाव की घोषणा से पहले मऊ जिले का घोसी विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनने जा रहा है. सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है. भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की हो, लेकिन सपा ने अपने इरादे साफ करते हुए दिवंगत विधायक के पुत्र सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. 

2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह उपचुनाव प्रदेश की सियासत का नॉरेटिव तय कर सकता है, इसलिए इसे दोनों खेमों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है. सहानुभूति वोट को साधने की सपा की रणनीति ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.

बीजेपी, सहयोगी दल और विपक्षी गणित

इस उपचुनाव में अब सबकी निगाहें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की रणनीति पर टिकी हैं. पिछली हार के बावजूद बीजेपी इस सीट पर फिर पूरी ताकत झोंक सकती है. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी धारा सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार विजय राजभर को 22216 मतों से हराया था. इसके बाद 2023 के उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42672 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया. तब माना गया था कि दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में आने को लेकर जनता में नाराजगी थी. अब बीजेपी नए चेहरे या पुराने दावेदार के साथ उतरती है.

स्थानीय नेताओं के बयान और सियासी संकेत

भाजपा जिला अध्यक्ष रामसहाय मौर्य का दावा है कि पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और संगठन पूरी तरह तैयार है. वहीं सपा जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव को भरोसा है कि सुजीत सिंह को उनके दिवंगत पिता के कार्यों और सहानुभूति का सीधा लाभ मिलेगा. सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि इस सीट को लेकर भाजपा नेतृत्व से बातचीत होनी है. जागरण के अनुसार, कांग्रेस के मऊ जिला अध्यक्ष राज मंगल यादव का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया जाएगा. ऐसे में कांग्रेस और बसपा की भूमिका भले सीमित हो, लेकिन वोट कटवा की संभावना को नकारा नहीं जा सकता.

सुधाकर सिंह की विरासत और भावनात्मक अपील

लगातार सपा से जुड़े रहे सुधाकर सिंह का राजनीतिक सफर इस उपचुनाव की धुरी बन गया है. चार बार विधायक रहे सुधाकर सिंह को दो बार सपा से निष्कासित भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी. करीब एक महीने पहले उनके निधन के बाद घोसी की राजनीति में भावनात्मक खालीपन महसूस किया जा रहा है. उनके पुत्र सुजीत सिंह इसे जनसेवा की जिम्मेदारी बता रहे हैं. सुजीत का कहना है कि पिता का साया सिर से उठने के बाद घोसी की जनता ही उनका सबसे बड़ा सहारा है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 28 Dec 2025 07:46 AM (IST)
UP NEWS Ghosi By Election SAMAJWADI PARTY
