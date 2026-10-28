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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा जीतेगी 300 से ज्यादा सीट, अखिलेश बनेंगे सीएम', पूर्व मंत्री का बड़ा दावा

'सपा जीतेगी 300 से ज्यादा सीट, अखिलेश बनेंगे सीएम', पूर्व मंत्री का बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के नेता योगेश प्रताप सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 09:43 PM (IST)
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यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता योगेश प्रताप सिंह ने शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी उन्होंने कई राजनीतिक बयान दिए हैं.

योगेश प्रताप सिंह ने शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में 6-5 का परिणाम नहीं रहता, अगर निष्पक्ष मतदान और मतगणना हुई होती. उन्होंने आरोप लगाया कि धांधली के कारण भाजपा यह नतीजा हासिल कर पाई, जबकि परिणाम आठ-तीन के आसपास जा रहा था. सपा नेता ने कहा कि शिक्षित मतदाताओं ने भाजपा को संदेश दे दिया है कि प्रदेश का पढ़ा-लिखा वर्ग अब उसके पक्ष में नहीं है.

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समाजवादी पार्टी पार्टी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें-योगेश प्रताप सिंह

समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनने पर विकास की योजनाओं को लागू करने के साथ पीडीए और कमजोर वर्गों के साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाएगा.

वाराणसी में बीजेपी की हार पर सपा नेता ने दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा की हार को लेकर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि काशी के शिक्षित मतदाताओं और शिक्षकों ने भाजपा को संदेश दिया है कि अब काशी उसकी नहीं रही. उन्होंने प्रधानमंत्री के पिछले लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भी आरोप लगाए. साथ ही गोरखपुर और बनारस क्षेत्र के एमएलसी चुनाव परिणामों को भाजपा की गुटबंदी से जोड़ते हुए दावा किया कि भाजपा के अंदरूनी मतभेद का असर चुनाव पर पड़ा है.

बीजेपी पर अपने ही कार्यकर्ताओं के अपमान का लगाया आरोप

योगेश प्रताप सिंह ने भाजपा नेतृत्व पर अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती और जनता किसी भी नेता को सत्ता से हटा सकती है.

सपा नेता ने ओवैसी को बताया बीजेपी की B टीम

वहीं, बाबा रामदेव के ओवैसी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होता है, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी के वोटों का बंटवारा होता है. उन्होंने ओवैसी को भाजपा की टीम बताते हुए दावा किया कि उनके आने से विपक्षी वोटों में सेंध लगती है. योगेश प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 248 पन्नों के हलफनामे का भी जिक्र किया और उस पर सवाल उठाए.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogesh Pratap Singh
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