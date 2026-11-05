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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'

PM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बने है, तब से पूरा देश अराजकता का शिकार हो रहा है.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 05 Nov 2026 05:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखे जुबानी हमले किए हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि "पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बने है, तब से पूरा देश अराजकता का शिकार हो रहा है."

पूर्व मंत्री ने कहा कि "सत्ता पार्टी ही अराजकता हटाने की मांग कर रही हो तो नैतिकता के आधार पर चुल्लू भर पानी में प्रधानमंत्री मोदी और योगी को डूब के मर जाना चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए." उन्होंने कहा, "चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पूरा देश बेच रहा है. 2027 में भाजपा की अब शव यात्रा निकाली जाएगी."

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'लोकतंत्र बचाओ-आराजकता हटाओ बीजेपी की नौटंकी'

उन्होंने कहा, "जिसके लिए आज सत्ता के लोग गली-गली मार्च कर रहे हैं, अगर पैदल यात्रा ही करनी है तो पदयात्रा छोड़ो अब शव यात्रा की बारी आई है." मौर्य ने कहा, "शर्म नहीं आती लोकतंत्र के हत्यारे ही लोकतंत्र के बचाव की मांग कर रहे हैं. अराजकता पर अंकुश न लगा पाने पर सरकार पूरी तरफ फेल हो गई है. प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री अराजकता पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. लोकतंत्र बचाओ आराजकता हटाओ..... भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है."

मौर्य ने कहा, "मैं पहले भी कहता रहा कि पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. रोजाना पूरे उत्तर प्रदेश में एक दर्जन दलित, पिछले समाज के लोगों की हत्या हो रही है. सरकार हत्यारे को गिरफ्तार करने की वजह उनको बचाने का काम कर रही है, क्योंकि हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर उनके संरक्षण में है. सत्ता में बैठे राजनीतिक भूखे भेड़िए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं."

संविधान की धज्जियां उड़ाने में नहीं आती शर्म- स्वामी प्रसाद मौर्य

उन्होंने कहा, "जब संविधान की कसम खाकर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने में आपको शर्म नहीं आती. अयोध्या का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जिसने भगवान राम को चूना लगा दिया वह आपके नहीं हो सकते."

पीएम मोदी ने देश को बनाया बेरोजगारों का देश- स्वामी प्रसाद मौर्य

पूर्व मंत्री ने कहा, "जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई है. हाई क्वालिफाइड लड़कियां लड़के में 10000, 12000 15000 रुपये में आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहे हैं. मोदी जी अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप दिया था लेकिन अपने भारत को बेरोजगारों का देश बना दिया है."

उन्होंने कहा, "जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, बंदरगाह बेच दिया गए और अधिकतर रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेने बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई. वो भी अडानी अंबानी जैसे लोगों को. सरकारी संपत्ति मोदी जी आपके बाप की बकैती नहीं है यह जनता की पैसों की बनी हुई है. कार्यक्रम के अंत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली करने की बात कहते हुए जनता से बसों से आने की अपील की."

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 05 Nov 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Swami Prasad Maurya UP NEWS NARENDRA MODI YOGI ADITYANATH
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