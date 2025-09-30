लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर वार, 10 से अधिक टांके

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जेल में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेठी से पूर्व विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है. इस हमले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जहां 10 से अधिक टांके लगाए गए हैं. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है

इस घटना को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स (X) पर पोस्ट कर लिखा-"जेल मे बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है, जेल प्रशासन पूर्व मंत्री को समुचित इलाज उपलब्ध करवाये!" बता दें कि यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति परिवहन/खनन/सिचाई मंत्री थे, फिलहाल वह गैंगरेप के मामले में लखनऊ जेल में बंद हैं. साल 2017 से गायत्री प्रसाद जेल में बंद हैं और कोर्ट ने साल 2021 में गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

साफ सफाई में लगे कैदी से वाद विवाद हुआ

गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल अस्पताल में स्वास्थ्य कारणों से इलाज के लिए गए थे, वहीं साफ सफाई में लगे कैदी से वाद विवाद हुआ जिसके बाद कैदी ने लकड़ी के पटरे से सर पर वार कर दिया. गायत्री प्रसाद प्रजापति का इलाज डॉ द्वारा किया गया है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फिलहाल स्वस्थ हैं, चोट गम्भीर नहीं है.

गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति ने क्या कहा?

वहीं जेल में हुए हमले को लेकर पूर्व गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति ने एबीपी न्यूज़ से फोन पर बातचीत की है. अनुराग प्रजापति ने पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर बताया कि जेल में हमला हुआ है, किसी कैदी ने हमला किया है, जानकारी जेल वाले ही बता पाएंगे, हालत ठीक, कोई पॉलिटिकल रंजिश में हमला हो सकता है.

'114 मुकदमे मुझ पर 80-85 मेरी प्रोफेसर बीवी पर...मुर्गी डकैती भी', सपा नेता आजम खान हुए भावुक