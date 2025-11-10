यूपी के स्कूलों में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य, CM योगी के फैसले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी स्कूलों राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है. गोरखपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश की सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को अनिवार्य करेंगे. योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय पर यूपी के पूर्व सीएम व सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

अखिलेश यादव ने वंदे मातरम को अनिवार्य किये जाने पर कहा, "हम जनगण मन सुनेंगे... अभी एक बच्चा आया था मैं उसे मिठाई देना चाहता था लेकिन उसने कहा मुझे केक चाहिये. मैं क्या जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल दूं?" अखिलेश ने कहा "एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हमनें देश क्यों आजाद करवाया? क्योंकि हम आजादी चाहते थे, ताकि हमारा अपना संविधान हो.

'तब राष्ट्रगीत क्यों नहीं किया गया अनिवार्य?'

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि, "ये बहस आज हम कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने बहस नहीं की? इसीलिये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया. अगर यही होता कि इसे गाना ही गाना है तो क्यों अनिवार्य नहीं किया गया? उन्होंने चॉइस छोड़ दी थी." अखिलेश यादव ने कहा कि, "भाजपाइयों से कई बार पूछा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है तो नहीं जानते थे. भाजपाई राष्ट्रगीत गा नहीं पाए."

पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने अखिलेश यादव ने कहा कि SIR में आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे. सपा चीफ ने कहा कि किसान आज भी परेशान हैं, खाद कही मिलती नहीं. सरकार कहती हैं खाद उपलब्ध हैं.

महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा

महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि, "सोचिए महंगाई इन्होंने कहां पहुंचा दी, गाड़ियां महंगी, घर मकान महंगा, सोना भी महंगा, सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी." सपा चीफ ने कहा, "सरकार से अगर हम पूछें कि जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है."

झूठ और इमोशंस पर चल रही सरकार- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि "यह सरकार झूठ पर चल रही है, इमोशंस पर चल रही है, डराकर सरकार चल रही है." आगे यहा भी कहा, "एक भी अधिकारी जो इलेक्शन देखता है उसमें कोई भी PDA परिवार का नहीं है."