उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार (14 दिसंबर) को लखनऊ दौरे पर पहुंचे, यहां उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल जाकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी मुलाकात की, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की. इस दौरान अखिलेश यादव के साथ पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात बेहद खास रही है. मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव से कहा है कि, 'चुनाव जीतना है अखिलेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है.' राम गोविंद चौधरी की बातों को सुन अखिलेश यादव हंस पड़े, साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें (राम गोविंद चौधरी) को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही.

अखिलेश यादव ने किया कैफी आजमी अकादमी का दौरा

लखनऊ दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने यहां निशातगंज स्थित कैफी आजमी अकादमी का दौरा किया. इस दौरान अखिलेश यादव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी और महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी भी मौजूद रहे.

वरिष्ठ शायर कैफी आजमी के नाम पर बना अकादमी

लखनऊ में कैफी आजमी अकादमी मुख्य रूप से एक प्रेक्षागृह है, जो निशातगंज इलाके में है, जिसे वरिष्ठ शायर कैफी आजमी के नाम पर बनाया गया था. अब यह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के तहत संचालित होता है. यह आडीटोरियम राजधानी लखनऊ में कला, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है.

इस अकादमी का प्रस्ताव अभिनेत्री शबाना आजमी एवं सिने लेखक एवं गीतकार जावेद अख्तर का था जिसमें अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान पर्याप्त आर्थिक मदद भी दी गई थी. इस प्रेक्षागृह में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते है. यहां प्रगतिशील गोष्ठियों के अतिरिक्त गंभीर विचार विमर्श एवं सेमीनार, नाटक भी होते है. समाजवादी पार्टी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती रही है. समाजवादी पार्टी ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस संस्थान को समुचित संरक्षण दिया था.

इस दौरान अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव प्रीति तिवारी के निशातगंज स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की. इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने अखिलेश यादव का स्वागत एवं अभिनंदन किया.