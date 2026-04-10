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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR के बाद यूपी की इन 5 विधानसभाओं में बढ़े सबसे अधिक वोटर्स, फाइनल लिस्ट से साफ हुई तस्वीर

SIR के बाद यूपी की इन 5 विधानसभाओं में बढ़े सबसे अधिक वोटर्स, फाइनल लिस्ट से साफ हुई तस्वीर

UP Final Voter List 2026: नवदीप रिणवा ने जानकारी बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था. इस दौरान 1,08,529 शिकायतें आई थीं.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने आज शुक्रवार (10 अप्रैल) को यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. नवदीप रिणवा ने बताया कि ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट की तुलना की जाए तो कुल मतादाताओं में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि 84,28,767 मतदाताओं की है. 

अब अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 वोटर्स शामिल हैं. इनमें पुरुष मतदाता 7,30,71,061 है. यह कुल वोटर्स का 54.54 परसेंट है. वहीं, महिला मतदाता की संख्या 6,09,09,525 जो कुल वोटर्स का 45.46 परसेंट है. तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है. यह 0.01 परसेंट से कम है. 

इसके अलावा यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी की पांच विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं. जिसमें गाजियाबाद की साहिबाबाद और लोनी विधानसभा सीट, जौनपुर विधानसभा सीट, लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट और फिरोजाबाद विधानसभा सीट.

55 साहिबाबाद में- 82,898 वोटर्स की वृद्धि
366 जौनपुर में- 56,118 वोटर्स की वृद्धि
171 लखनऊ पश्चिम- 54,822 वोटर्स की वृद्धि
53 लोनी में- 53,679 वोटर्स की वृद्धि
97 फिरोजाबाद में- 47,757 वोटर्स की वृद्धि

वहीं यूपी में हुई एसआईआर को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी दी है कि मसौदा मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची की तुलना में इन पांच जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं. जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाज और जौनपुर का नाम शामिल है.

किस जिले में कितने वोटर्स बढ़े

प्रयागराज- 3,29,421 वोटर्स की वृद्धि
लखनऊ- 2,85,961 वोटर्स की वृद्धि
बरेली- 2,57,920 वोटर्स की वृद्धि
गाजियाबाद- 2,43,666 वोटर्स की वृद्धि
जौनपुर- 2,37,590 वोटर्स की वृद्धि

वहीं नवदीप रिणवा ने जानकारी बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था. इस दौरान 1,08,529 शिकायतें आई थीं. इनमें से 1,08,368 शिकायतों को रिजॉल्व कर लिया गया था. यानी 99.8 फीसदी शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया गया. शिकायतें सुलझाने के मामले में देशभर में यूपी दूसरे स्थान पर रहा.

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 10 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Final Voter List UP SIR Final List 2026 UP Final Voter List 2026
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