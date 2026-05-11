UP News: उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर! मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत

Fatehgarh Sahib Road Accident: उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ साहिब जिला के गांव हिंदूपुर के नजदीक एक दर्दनाक और चौंका देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. यह दर्दनाक हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

थाना बडाली आला सिंह के सहायक थानेदार राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान अवतार सिंह, सतविंदर सिंह और मोहन सिंह के रूप में हुई है, जो गांव बीबीपुर के रहने वाले थे. यह तीनों लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर बडाली आला सिंह वाली साइड से अपने गांव बीबीपुर की ओर लौट रहे थे.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, जब अवतार सिंह, सतविंदर सिंह और मोहन सिंह गांव हिंदूपुर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हालांकि, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

'जॉनी जॉनी यस पापा बच्चों को झूठ सिखाती है', यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही थाना बडाली आला सिंह की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस दर्दनाक घटना के बाद गांव बीबीपुर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी चालक को पकड़ने की बात कही गई है. पुलिस के अनुसार, कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.

6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव