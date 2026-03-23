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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के फर्जी IAS का खेल, शादी के नाम पर की लाखों की ठगी, दुल्हन को बेचने की भी साजिश

यूपी के फर्जी IAS का खेल, शादी के नाम पर की लाखों की ठगी, दुल्हन को बेचने की भी साजिश

Gorakhpur News in Hindi: पुलिस के मुताबिक, निषाद ने पहले तो बिना दहेज के शादी करने की बात कही थी लेकिन सगाई से कुछ ही दिन पहले उसने वधु पक्ष से 15 लाख रुपये की मांग की

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Mar 2026 10:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) बताकर एक युवती से शादी की और दहेज में मिले लाखों रुपये ऐंठ कर फरार हो गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि इटावा के रहने वाले प्रीतम कुमार निषाद ने एक ‘मैट्रिमोनियल ग्रुप’ पर अपनी पहचान आईएएस अधिकारी के तौर पर बतायी थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि गोरखपुर निवासी एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिये रिश्ता भेजा था और इसी महीने 11 मार्च को नंदनगर के एक बारात घर में उनकी शादी हुई थी.

पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोप है कि निषाद ने वधु पक्ष को विश्वास में लेने के लिये अपने साक्षात्कार की कथित वीडियो क्लिप, कार्यालय के वीडियो और कुछ राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें साझा की थीं. पुलिस के मुताबिक, निषाद ने पहले तो बिना दहेज के शादी करने की बात कही थी लेकिन सगाई से कुछ ही दिन पहले उसने वधु पक्ष से 15 लाख रुपये की मांग की, जिस पर उसे सगाई के दिन 10 लाख और शादी के दिन पांच लाख रुपये दिये गये.

आरोपी निषाद और उसकी बहन फरार- पुलिस

पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी तब सामने आई जब दुल्हन इटावा पहुंची और शक तब हुआ जब शादी में आए एक मेहमान ने वधु के परिवार को बताया कि निषाद कोई सरकारी अधिकारी नहीं है. पुलिस के मुताबिक, जब दुल्हन के रिश्तेदार उसके बताए पते पर पहुंचे, तो उन्हें वहां एक किराए का कमरा मिला. पुलिस ने बताया कि आरोपी निषाद और उसकी बहन फरार हो चुके थे.

पुलिस के मुताबिक, दुल्हन ने आरोप लगाया कि निषाद ने उसे गोवा ले जाकर कथित तौर पर बेचने की साजिश रची थी और उसके साथ गलत व्यवहार भी किया था. पुलिस को शक है कि निषाद पहले भी कई शादियां कर चुका होगा.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कैंट थाने में शुक्रवार शाम को धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

 

Published at : 23 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News IAS UP Police
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