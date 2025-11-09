इटावा: दबंगों ने युवक को लाठी डंडो से बुरी तरह पीटा, 4 आरोपी गिरफ्तार

इटावा के उदी मोड़ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक पर हमला कर दिया. युवक को लाठी-डंडो से बुरी तरह जख्मी कर फरार हो गए. पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इस निंदनीय हमले का ऐसा वायरल CCTV फुटेज जिसे देखकर हर किसी की रूंह कांप जाएंगी. युवक के ऊपर लाठी डंडो से एक के बाद वार पर वार किया गया. दबंगो ने तब तक लाठी चलाये जब तक युवक को अधमरा नहीं कर दिया गया.

हमला कर फरार हुए दबंग

इटावा के उदी मोड़ पर 2 Scorpio कार से आए एक दर्जन दबंगो ने एक निहत्थे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. लाठी डंडो से दर्जनों वार करने के बाद युवक को लहुलुहान हालत में छोड़कर भाग गए.

युवक को कमरे से खींचकर जमीन पर गिराकर दर्जन भर दबंगों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडों की बौछारें कर दी, जिससे युवक का सर खून से लथपथ हो गया. इतना ही नहीं गुंडई, दबंगई व दहशत की सारी सीमाएं तो तब पार हो गयीं जब दबंग हमलावरों ने लहूलुहान युवक के मुंह में लोड करके पिस्टल डाल दी.

इसके साथ ही हमला करने के बाद भागते समय पिस्टल से फायर कर फरार हो गए. जो कि CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है व पिस्टल से फायर की आवाज CCTV फुटेज में साफ तौर पर सुनी जा सकती है.

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने घटना का संज्ञान व प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर 4 दबंगो को गिरफ्तार किया. साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 Scorpio गाड़ी और लाठी डंडे को भी बरामद किया. वायरल CCTV फुटेज में एक दर्जन दबंग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है व लगातार दबिश दे रही है.

फिलहाल पुलिस के हाथ अभी घटना में प्रयुक्त पिस्टल नहीं लगी है. पुलिस बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त पिस्टल की तलाश कर रही है. बता दें, यह पूरी घटना इटावा के बढ़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदी मोड़ की बताई जा रही है. क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर आयुषी सिंह ने पूरी घटना व पुलिस की त्वरित कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.