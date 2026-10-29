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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027: दलितों-युवाओं को साधने की तैयारी में बसपा, रोजगार पर फोकस

UP चुनाव 2027: दलितों-युवाओं को साधने की तैयारी में बसपा, रोजगार पर फोकस

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आगमी विधानसभा चुनाव में दलित स्वाभिमान, आरक्षण और रोजगार के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी. इसकी शुरुआत आकाश आनंद कर चुके हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Oct 2026 06:40 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आगमी विधानसभा चुनाव में दलित स्वाभिमान, आरक्षण और रोजगार के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. पार्टी इन मुद्दों से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी. साथ ही अपने पारंपरिक मतदाताओं को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है. इसकी शुरुआत राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कर चुके है.

बसपा की रणनीति में दलित स्वाभिमान और आरक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता देना पार्टी के पारंपरिक सामाजिक आधार से जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. रोजगार का मुद्दा उठाकर पार्टी युवाओं से जुड़े सवालों को भी अपने अभियान में शामिल करना चाहती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा है.

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युवा वोटरों पर आकाश आनंद की नजर

परंपरागत वोट बैंक को बचाने के साथ ही बसपा की नजर युवा वोटबैंक पर भी है. इन्हें पार्टी में जोड़ने के लिए कि जिम्मेदारी राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को दी गई है. आकाश आनंद 28 अक्टूबर से बुलंदशहर से अपनी सभा में आगाज कर चुके हैं. पार्टी की रणनीति में जेन-जी यानी युवा मतदाताओं को आकर्षित करना अहम माना जा रहा है. बसपा को उम्मीद है कि आकाश आनंद की सक्रियता से युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ेगी. 

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जातीय समीकरण देखकर तय होंगे प्रत्याशी

बसपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी सतर्कता बरत रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मायावती प्रमुख सीटों पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रही हैं. प्रत्याशियों के चयन के साथ उनकी राजनीतिक स्थिति और जीतने की संभावनाओं की भी समीक्षा की जा रही है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
UP NEWS MAYAWATI BSP
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