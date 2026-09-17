UP चुनाव 2027: अखिलेश यादव का PDA रथ तैयार, जल्द शुरू करेंगे यात्रा

उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि PDA को साधने के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी. पार्टी की तरफ से इस अभियान का नाम 'समाजवादी PDA यात्र' रखा गया है. इस अभियान की अगवाई खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे. इसको लेकर एक प्रचार रथ भी तैयार करवाया है. जो इन दिनों पार्टी कार्यालय पर खड़ा है.

अखिलेश यादव ने पार्टी के रंग के हिसाब से ही रथ का भी रंग रखा है. लाल रंग की लग्जरी बस को प्रचार रथ के तौर पर तैयार किया गया है. इस पर ‘सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, PDA ही परिवर्तन लाएगा’ नारा लिखा है. बस पर ‘समाजवादी PDA यात्रा’ के साथ PDA का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक-मुस्लिम बताया गया है.

अगले महीने से चुनावी मोड में आएगी पार्टी

चुनावी अभियान को लेकर के जो रथ तैयार किया गया है उसमें भीमराव अंबेडकर सहित 18 महापुरुषों की फोटो लगाई है. 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की तरफ से जो रथ तैयार किया गया था उसमें भी 18 महापुरुषों की फोटो लगाई गई थी. रथ में लिफ्ट और सभा को संबोधित करने के लिए माइक और लाउडस्पीकर की भी व्यवस्था है.

विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अगले महीने से पूरी तरह से मैदान में उतर जाएगी. पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभियान की शुरुआत पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाएगी. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका तर्क दिया है कि चुनाव के जो चरण होंगे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले होने की संभावनाएं हैं. इसके चलते ही पश्चिम में पहले अभियान शुरू किया जाएगा.

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नए जिलाध्यक्ष की हुई तैनाती

विधानसभा चुनाव से पहले सपा संगठन में भी बदलाव कर रही है. पार्टी ने सात जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की. इसमें बलिया में सुनील कुमार मौर्य, बांदा में उमेश मोहल्ला, अयोध्या में जय सिंह, पीलीभीत में धर्मेश गंगवार, गौतमबुद्ध नगर में इन्दर प्रधान (इन्द्रजीत भाटी) और उन्नाव में जयचन्द्र विमल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं मीरजापुर में अशोक यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

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