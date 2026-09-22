उत्तर प्रदेश की सियासत एक साथ कई मोर्चों पर गरमा गई है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में पश्चिमी UP की 71 विधानसभा सीटों पर 'मिशन-71' का मंत्र दिया. CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'बाबर के अनुयायियों को जवाब बजरंगी के भक्त देंगे.' उधर अखिलेश यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने का फॉर्मूला दिया और 24 सितंबर को रायबरेली से 'PDA रथ' निकालने का ऐलान किया. पूरे प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' पोस्टर लग गए, जिनमें अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी की तस्वीरें थीं. यानी चुनाव की लड़ाई अब पार्टी दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ चुकी है. आखिर समझ नहीं आ रहा कि UP का चुनाव जा किस ओर रहा है...

चुनाव की तारीख और सीटों का गणित

UP विधानसभा की 403 सीटों के लिए चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है. 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 41.29% था, जबकि समाजवादी पार्टी यानी SP के पास 111 सीटें और 32.06% वोट थे. अभी बीजेपी के पास 258 और SP के पास 101 सीटें हैं. बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए. यही नंबर हासिल करने के लिए UP चुनाव अखाड़े का मैदान बन चुका है.

नितिन बनाम अखिलेश: जमीन और जनता

पश्चिमी UP में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिलों की 71 सीटें हैं, जिन्हें संगठनात्मक रूप से 19 जिलों में बांटा गया है. 2022 में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, इसलिए नितिन नवीन ने 4,800 शक्ति केंद्र संयोजकों से सीधा संवाद किया.

नितिन नवीन ने कहा कि हर बूथ मजबूत करो, घर-घर जाओ, 2027 में पश्चिमी UP की सभी 71 सीटों पर कमल खिलाओ. उन्होंने कांग्रेस और SP पर 'डिवाइड एंड रूल' की राजनीति का आरोप भी लगाया.

अखिलेश यादव ने SP की राज्य कार्यकारिणी बैठक में हर विधानसभा सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाने या बीजेपी का वोट 27 हजार कम करने का लक्ष्य रखा. अखिलेश ने कहा कि SP कार्यकर्ता सिर्फ रैलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि घर-घर जाएंगे, बूथ स्तर पर माइक्रो-मैनेजमेंट करेंगे और PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) समीकरण को मजबूत करेंगे.

अखिलेश ने महंगाई, किसानों की आय, बेरोजगारी, आयोध्या भूमि घोटाले और अस्पतालों की हालत पर बीजेपी को घेरा.

इमरान बनाम इकरा: SP-कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान

कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और SP की कैराना सांसद इकरा हसन के बीच सीधी टकराव शुरू हो गई है. इमरान मसूद सीटों के जल्द बंटवारे पर दबाव बना रहे हैं और अखिलेश की मुस्लिम राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं.

जवाब में इकरा हसन ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को हराने में केवल अखिलेश यादव ही सक्षम हैं. इकरा ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि गठबंधन रहा तो ठीक, नहीं रहा तो उनके लिए नुकसानदेह होगा. यह टकराव दिखाता है कि पश्चिमी UP में मुस्लिम वोट पर किसका दावा रहेगा- कांग्रेस का या SP का.

बाबर बनाम बजरंगी: ध्रुवीकरण का पुराना हथियार

योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब का नाम लेकर कहा कि इनके अनुयायियों को जवाब बजरंगी के भक्त देंगे. यह भाषण सिर्फ धार्मिक नहीं, सियासी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व जहां विकास और सुशासन पर जोर दे रहा है, वहीं योगी सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व को नैरेटिव के केंद्र में रख रहे हैं.

राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. शशिकांत पांडेय का कहना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ विचारधारा से तय नहीं होगा. इसमें जाति प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी, स्थानीय नेतृत्व, रोजगार और सरकार के प्रदर्शन भी मायने रखेंगे.

पोस्टर वार: 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया'

21 सितंबर को लखनऊ समेत कई जिलों में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' पोस्टर लगे. इनमें अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी की तस्वीरों के साथ लिखा था- 'अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश.' बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) का तंज कसते हुए माफिया को जिलेवार बांट रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन बैनरों पर 'आजम, अतीक, मुख्तार ने SP सरकार चलाई' भी लिखा है. SP ने इसे बीजेपी की 'बांटो और राज करो' की राजनीति बताया है.

Lucknow, Uttar Pradesh: A poster featuring images of Atiq Ahmed, Azam Khan and Mukhtar Ansari has been put up in the Gomti Nagar area. The poster reads, “Akhilesh ke mafia, mafia ke Akhilesh,” and mentions the alleged land encroachment case at Jauhar University involving mafia… pic.twitter.com/rOxcZMp0Bv — IANS (@ians_india) September 21, 2026

तो UP का चुनाव आखिर जा किस ओर रहा है?

2027 के UP चुनाव की तस्वीर अभी से साफ हो रही है. यह लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA और SP-कांग्रेस के 'इंडिया' गठबंधन के बीच है, लेकिन इसमें कई और पेंच भी हैं:

बीजेपी का रणनीति: बीजेपी 'मिशन फतह' के तहत अपनी उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष के नैरेटिव से बचने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी ने 5 चरणों का महासर्वे शुरू किया है. इसमें कई विधायकों का टिकट कट सकता है. पार्टी का मुख्य फोकस कानून-व्यवस्था और बुलडोजर की कार्रवाई को बड़े मुद्दे के रूप में उठाना है। संघ-भाजपा की समन्वय बैठकों में पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं में जारी आक्रोश को बड़ी चुनौती माना गया है.

बीजेपी 'मिशन फतह' के तहत अपनी उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष के नैरेटिव से बचने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी ने 5 चरणों का महासर्वे शुरू किया है. इसमें कई विधायकों का टिकट कट सकता है. पार्टी का मुख्य फोकस कानून-व्यवस्था और बुलडोजर की कार्रवाई को बड़े मुद्दे के रूप में उठाना है। संघ-भाजपा की समन्वय बैठकों में पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं में जारी आक्रोश को बड़ी चुनौती माना गया है. विपक्ष का गणित: SP और कांग्रेस गठबंधन पर सहमत हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है. दोनों दल सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. SP ने लोकदल से गठबंधन किया है, जिसने 35 सीटों पर दावा ठोका है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आशंका जताई कि AIMIM के अलग लड़ने से विपक्षी वोट बंटेंगे और बीजेपी को फायदा होगा.

SP और कांग्रेस गठबंधन पर सहमत हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है. दोनों दल सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. SP ने लोकदल से गठबंधन किया है, जिसने 35 सीटों पर दावा ठोका है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आशंका जताई कि AIMIM के अलग लड़ने से विपक्षी वोट बंटेंगे और बीजेपी को फायदा होगा. सर्वे और मूड: दो अलग-अलग सर्वे में योगी आदित्यनाथ आगे हैं. 'Whispers in the Corridors' के 48 घंटे के ऑनलाइन सर्वे में योगी को 61.7% और अखिलेश यादव को करीब 38% समर्थन मिला. वहीं Cnxpoll के मीडिया के साथ हुए सर्वे में 43% लोग योगी को और 35% अखिलेश को अगला CM देखना चाहते हैं. सर्वे यह भी बताते हैं कि UP में 49% लोग अपने मौजूदा विधायकों से नाराज हैं, जबकि मुख्यमंत्री से नाराजगी कम है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 का चुनाव बीजेपी के संगठन और सत्ता-विरोधी लहर के बीच की लड़ाई है. बीजेपी के पास योगी का 'ट्रम्प कार्ड' है, लेकिन युवाओं की नाराजगी और जातीय समीकरण बड़ी चुनौती हैं. विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग और AIMIM का सवाल उसकी राह मुश्किल बना रहा है. अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव देश की सियासत की दिशा तय करेगा.