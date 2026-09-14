गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP में जल्द आएगी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट', राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा दावा

'UP में जल्द आएगी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट', राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा दावा

UP में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. ये दावा UP प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो जाएगी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 14 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीनी तैयारी तेज हो चुकी है, जिसमें जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जल्द आने वाली है. ये दावा उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के एससी-एसटी मोर्चा के चेयरमैन राजेन्द्र पाल गौतम ने दावा किया है. उन्होंने UCC के बहाने बीजेपी पर हिन्दू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी देश में बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर बात नहीं करेगी, लेकिन दिन-रात हिन्दू मुस्लिम करने में लगी हुई है. उन्होंने ब्रिक्स सम्मलेन में चीनी अतिक्रमण पर बातचीत न करने पर भी बीजेपी की आलोचना की.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप

UCC के बहाने हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप 

एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल ने पार्टी की आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि यूपी में जल्द ही जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारणी की सूची जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि एक-एक कार्यकर्ता पर बारीकी से ऑब्जर्वर करने के बाद सूची में शामिल किया जा रहा है. हालांकि उन्बीहोंने सपा से गठबंधन पर कोई भी प्रतिक्रिया  नहीं दी. बीजेपी पर हिन्दू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि UCC लागू करने के पीछे उनकी यही मंशा है. युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे.

चीन से बात करने के मौका खो दिया

ब्रिक्स सम्मेलन में चीन से बातचीत न करने पर राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा,  "ब्रिक्स हुआ लेकिन इसमें चीनी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण पर बातचीत नहीं हुई. यह देश के लिए बहुत अच्छा मौका था जो हमने खो दिया है, पूरे दुनिया में मैसेज जाता. रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि चीन ने जो भू-भाग हमारा कब्जा किया है. क्या उसको हमने वापस ले लिया है? रक्षामंत्री सिर्फ बयान बाजी करते हैं.

यह भी पढ़ें: 'मेरा CEO बनना तय था लेकिन...' जीतेंद्र मिश्रा की नियु्क्ति पर पूर्व IPS ने उठाए सवाल

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा CEO बनना तय था लेकिन...' जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर पूर्व IPS ने उठाए सवाल
'मेरा CEO बनना तय था लेकिन...' जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर पूर्व IPS ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: मिहिर भोज जयंती में हंगामा, पुलिस और BJP नेता में धक्का-मुक्की
अमरोहा: मिहिर भोज जयंती में हंगामा, पुलिस और BJP नेता में धक्का-मुक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार कुंभ पर BJP नेता ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, जानें- क्या कहा?
हरिद्वार कुंभ पर BJP नेता ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, जानें- क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR
दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
Home Tips
How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget