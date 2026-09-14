'UP में जल्द आएगी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट', राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीनी तैयारी तेज हो चुकी है, जिसमें जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जल्द आने वाली है. ये दावा उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के एससी-एसटी मोर्चा के चेयरमैन राजेन्द्र पाल गौतम ने दावा किया है. उन्होंने UCC के बहाने बीजेपी पर हिन्दू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी देश में बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर बात नहीं करेगी, लेकिन दिन-रात हिन्दू मुस्लिम करने में लगी हुई है. उन्होंने ब्रिक्स सम्मलेन में चीनी अतिक्रमण पर बातचीत न करने पर भी बीजेपी की आलोचना की.

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UCC के बहाने हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप

एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल ने पार्टी की आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि यूपी में जल्द ही जिलाध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारणी की सूची जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि एक-एक कार्यकर्ता पर बारीकी से ऑब्जर्वर करने के बाद सूची में शामिल किया जा रहा है. हालांकि उन्बीहोंने सपा से गठबंधन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी. बीजेपी पर हिन्दू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि UCC लागू करने के पीछे उनकी यही मंशा है. युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे.

चीन से बात करने के मौका खो दिया

ब्रिक्स सम्मेलन में चीन से बातचीत न करने पर राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, "ब्रिक्स हुआ लेकिन इसमें चीनी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण पर बातचीत नहीं हुई. यह देश के लिए बहुत अच्छा मौका था जो हमने खो दिया है, पूरे दुनिया में मैसेज जाता. रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि चीन ने जो भू-भाग हमारा कब्जा किया है. क्या उसको हमने वापस ले लिया है? रक्षामंत्री सिर्फ बयान बाजी करते हैं.

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