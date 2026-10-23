क्या सपा से गठबंधन में बाधा बन रहे थे अजय राय? कांग्रेस नेता ने दी सफाई

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय ने यूपी चुनाव और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर खुलकर बातचीत की है. अजय राय ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के विरोधी नहीं थे बल्कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी को मज़बूत करने के समर्थक थे. वहीं उन्होंने बीजेपी में जाने की खबरों का भी खंडन किया.

कांग्रेस नेता अजय राय ने हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब दिए हैं. क़यास लगाए जा रहे थे कि अजय राय को काँग्रेस पार्टी ने इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बाधक बन रहे थे. इसके जवाब में अजय राय ने कहा जब सपा से गठबंधन नहीं हुआ तो विरोध करने की बात कहां से आ गई.

सपा से मनमुटाव की खबरों को खंडन

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिससे सपा से गठबंधन में बाधाएं आएं. जहां तक सीटें मांगने की बात है तो सीटें मांगना और अपने कार्यकर्ताओं की बात रखना मेरा कर्तव्य है, मेरी सपा से कोई मनमुटाव जैसी बात नहीं है. अजय राय ने कहा कि हमारा लक्ष्य यूपी में बीजेपी को हराना है, इसके लिए हम सबको जुटना होगा. पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे.

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आराधना मिश्रा को काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अजय राय ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो अच्छा ही होगा. हमने अपने स्तर पर काँग्रेस पार्टी को मज़बूत करने का काम किया है. हम नई प्रदेश अध्यक्ष को उन कार्यकर्ताओं की सूची सौंप देंगे जिन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है और जो टिकट पाने के लायक़ है.

नई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कही ये बात

अजय राय ने आराधना मिश्रा से अपनी तुलना किए जाने पर कहा कि वो काँग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है और एक नामी परिवार से हैं. उनके प्रभाव का लाभ पार्टी को ज़रूर मिलेगा. वहीं ममता चौधरी से हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि वो घटना अप्रत्याशित थी. इससे वो काफी दुखी है और ये काँग्रेस की परपंराओं के ख़िलाफ है. पार्टी इस मामले की जाँच कर रही है, किसने हंगामा किया ये सब पता चल जाएगा.

बीजेपी में शामिल होने पर दिया जवाब

प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर अजय राय ने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके पास सोचने के लिए कुछ और नहीं होता. मैंने नरेंद्र मोदी को टक्कर दी थी. मैं भला बीजेपी में क्यों जाऊंगा.