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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के वोटर्स को कब तक मिल जाएगी EPIC आईडी, निर्वाचन अधिकारी ने बताया

यूपी के वोटर्स को कब तक मिल जाएगी EPIC आईडी, निर्वाचन अधिकारी ने बताया

यूपी के वोटर्स को जल्द वोटर आई कार्ड मिलने जा रहा है. इसकी जानकारी राज्य चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव से पहले मतदाताओं को पहचान पत्र के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वोटर्स लंबे समय समय फोटो आईडी कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब यह इंतजार उनका जल्द खत्म होने जा रहा है. इसको लेकर अहम जानकारी सामने आई है.

यूपी चुनाव आयोग ने वोटरों को हो रही दिक्कत को देखते हुए ईपीआईसी जल्द जारी करने की जानकारी दी है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि ईपीआईसी की प्रतीक्षा जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. नवंबर महीने के अंत तक, हर कोई जिसका नाम जुलाई के अंत से पहले मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, उन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से ईपीआईसी कार्ड प्राप्त होगा. देरी पर खेद है. 

निर्वाचन अधिकारी ने दी यह जानकारी

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह ईपीआईसी प्रिंटिंग फर्मों के चयन के लिए नई निविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण हुआ है. जिन मतदाताओं के नाम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में दर्ज किए गए हैं, उन्हें यह 31 दिसंबर तक प्राप्त होगा.

निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई इस अहम जानकारी से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है. अब सभी मतदाताओं को उनका ईपीआईसी कार्ड जल्द ही मिल जाएगा. बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं. इसी के मद्देनजर मतदाताओं का वोटर आईकार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.

क्या होता है EPIC कार्ड?

EPIC कार्ड इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसे आम भाषा में पहचान पत्र भी कहा जाता है. इसके जरिए मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है. यह कार्ड भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है. इस पर एक खास पहचान नंबर दिया होता है जिसे EPIC नंबर कहा जाता है. यह कार्ड वोट डालते समय और वोटर्स की जानकारी की पुष्टि करने में काम आता है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election Voter ID Card Elections 2027
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