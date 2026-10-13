यूपी SIR में 85854 वोटर के नाम कटे? चुनाव आयोग ने इस दावे की बताई सच्चाई

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 के जरिए बिना वजह 85,854 मतदाताओं के नाम काटने के दावे का राज्य चुनाव आयोग ने खंडन किया है. चुनाव आयोग साफ किया कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर के जरिए फॉर्म-7 से बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए जो एकदम गलत है. चुनाव आयोग ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है.

यूपी राज्य चुनाव आयोग ने आज मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किए जा रहे भ्रामक दावों पर सफ़ाई दी है. आयोग ने कहा कि 'यूपी एसआईआर में 85,854 फॉर्म-7 स्वतः बनाकर बिना कारण मतदाताओं के नाम हटाने का दावा भ्रामक है. संबंधित मामलों में नोटिस, सुनवाई, जांच और आदेश के बाद कार्रवाई हुई. 6 मार्च के बाद लंबित मामलों पर निर्णय भी नियमानुसार हुए.

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फॉर्म-7 से ऑटोमैटिक काटने का दावे का खंडन

आयोग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के तमाम खबरों पर बिना तथ्यों को जानें भरोसा नहीं करें. उन्होंने कहा कि सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें. चुनाव आयोग ने दावा किया कि कई खबरों में दावा किया गया है कि ECI सॉफ्टवेयर ने 85,854 फॉर्म-7 स्वत: जनरेट कर मतदाताओं के नाम हटा दिए लेकिन सच्चाई ये हैं कि 85,854 फॉर्म-7 स्वत: जनरेट नहीं हुए. नोटिस, सुनवाई, परीक्षण और आदेश के बाद ही कार्रवाई हुई है.

आयोग ने कहा कि 85,854 फॉर्म-7 वो हैं जिनमें एसआईआर के दौरान जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी गई और आवश्यक प्रक्रिया अपनाई गई. फॉर्म-7 उन मामलों का हिस्सा है जहां, जाँच के बाद व्यक्ति को अयोग्य पाया गया. आयोग ने कहा हरेक मामले में संबंधित व्यक्तियों को लिखित सूचना दी गई और दस्तावेज़ देने का अवसर दिया.

जहां कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया, वहीं उसकी सुनवाई और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया उसके बाद ही फैसला लिया गया. जाँच के बाद जो व्यक्ति अयोग्य पाया गया, उसके संबंध में आदेश अपलोड किए गए, जिसके बाद ही फॉर्म-7 जनरेट हुए हैं. ये ग़लत है कि फॉर्म-7 में कोई कारण दर्ज नहीं था. 6 जनवरी से 6 मार्च तक दावा-आपत्ति दर्ज करने की निर्धारित अवधि थी. इसके बाद भी लंबित मामले पर सुनवाई की गई.

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