गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExplained: SP-कांग्रेस को 'कैच-22' में फंसाएंगे ओवैसी? UP में AIMIM गठबंधन के नुकसान

Explained: SP-कांग्रेस को 'कैच-22' में फंसाएंगे ओवैसी? UP में AIMIM गठबंधन के नुकसान

ओवैसी से गठबंधन पर कांग्रेस और SP को मुस्लिम वोट बैंक बांटना पड़ेगा. बदले में उन्हें कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन BJP को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का मौका मिलेगा. ओवैसी से गठबंधन में नुकसान दोनों तरफ है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

21 सितंबर 2026... AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) को गठबंधन का खुला ऑफर दिया. ओवैसी ने कहा कि जो भी दल BJP को सत्ता से बाहर रखना चाहता है, वह उनसे बात कर सकता है. ओवैसी ने चेतावनी भी दी कि अगर 'सम्मानजनक' सीट शेयरिंग नहीं हुई, तो AIMIM अकेले दम पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फौरन पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी '4-5 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन BJP सरकार बनवाने में मदद करेंगे. उन 5 विधायकों का क्या करेंगे?' तो क्या ओवैसी से गठबंधन का फायदा कम, नुकसान ज्यादा है...

पॉलिटिकल एनालिस्ट और VoteVibe के फाउंडर अमिताभ तिवारी से बातचीत के आधार पर...

AIMIM के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस और SP दोनों को ही 5 बड़े सियासी नुकसान हो सकते हैं. सबसे बड़ा खतरा है कि AIMIM का गठबंधन विपक्षी वोटों को बांट सकता है और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है...

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'P से पंडित, नहीं परिवारवाद...', रवि किशन का समाजवादी पार्टी पर हमला
'P से पंडित, नहीं परिवारवाद...', रवि किशन का समाजवादी पार्टी पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP की इन 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर, 2024 में 50-50 था मुकाबला
UP की इन 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर, 2024 में 50-50 था मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'

नुकसान- 1: मुस्लिम वोट बंटने पर सीट गई

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है. इनमें करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है. मुस्लिम आबादी राज्य में करीब 20% है.

2022 के UP विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 97 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी का कुल वोट शेयर सिर्फ 0.49% रहा, लेकिन इस छोटे से वोट शेयर ने SP के गणित को बिगाड़ दिया. कम से कम 7 सीटों पर AIMIM को मिले वोट, SP के हार के अंतर से ज्यादा थे.

  • बिजनौर: SP-RLD को 95,720 वोट, AIMIM को 2,290. BJP को 97,165 वोट मिले और वह जीत गई. यानी AIMIM के 2,290 वोट SP को मिल जाते तो नतीजा पलट सकता था.
  • नकुड़: BJP को 1,04,114 और SP को 1,03,799 वोट मिले. AIMIM ने 3,593 वोट काटे और BJP जीत गई.
  • कुर्सी (बाराबंकी): BJP को 1,18,720 और SP को 1,18,503 वोट मिले. AIMIM के 8,541 वोटों ने BJP को जिता दिया.
  • सुल्तानपुर: BJP को 92,715 और SP को 91,706. AIMIM ने 5,251 वोट काटे.
  • औराई: BJP को 93,691 और SP को 92,044. AIMIM के 2,190 वोट निर्णायक साबित हुए.
  • शाहगंज: SP को 86,514 और विजेता यानी निषाद को 87,233 वोट मिले. AIMIM ने 8,128 वोट काटे.
  • फिरोजाबाद: BJP को 1,12,509 और SP को 79,554 वोट मिले. AIMIM ने 18,898 वोट हासिल किए.
  • मुरादाबाद नगर: BJP को 1,48,384 और SP को 1,47,602. AIMIM ने 2,661 वोट काटे.

यानी AIMIM अकेले चुनाव लड़े तो SP का मुस्लिम वोट बंटेगा और BJP को सीटें मिलेंगी. अगर गठबंधन कर लिया तो भी नुकसान है- क्यों, वो अगले पॉइंट में.

नुकसान- 2: कांग्रेस के लिए 'हैदराबाद प्रॉब्लम'

कांग्रेस के लिए ओवैसी सिर्फ एक छोटी पार्टी नहीं हैं. ओवैसी की पूरी राजनीति मुस्लिम हितों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे वे कांग्रेस और SP दोनों के लिए सीधे मुकाबले का चेहरा बन जाते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे इमरान मसूद से बात करते हुए 'हैदराबाद प्रॉब्लम' की चेतावनी देते दिख रहे थे. यानी कांग्रेस को डर है कि ओवैसी का असर UP में भी न आ जाए.

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह UP में अपना मुस्लिम वोट बैंक खो चुकी है. 2022 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.33% था, जबकि AIMIM का 0.49%. यानी कांग्रेस पहले से ही कमजोर है. अगर ओवैसी से गठबंधन किया, तो कांग्रेस अपनी बची-खुची मुस्लिम पहचान भी खो देगी. अगर नहीं किया, तो ओवैसी उसके वोट काटेंगे.

नुकसान- 3: अखिलेश का 'MY' समीकरण टूटेगा

SP की राजनीति मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण पर टिकी है. 2022 में SP और उसके सहयोगियों के 34 मुस्लिम विधायक जीते थे, जो 2017 से 10 ज्यादा थे. इसका मतलब है कि SP के लिए मुस्लिम वोट सिर्फ वोट नहीं, सीट जिताने वाला फैक्टर है.

अगर अखिलेश ओवैसी से गठबंधन करते हैं, तो AIMIM को कुछ सीटें देनी पड़ेंगी. ओवैसी की पार्टी का संगठन UP में कमजोर भी है. वे सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर 4-5 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन बदले में SP को उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने पड़ेंगे, यानी SP का अपना विस्तार रुक जाएगा.

अगर गठबंधन नहीं होता और ओवैसी अकेले लड़ते हैं, तो SP का मुस्लिम वोट बंटेगा. 2022 में जिन 7 सीटों पर AIMIM ने SP को हरवाया, वहां फिर वही कहानी दोहरा सकती है.

नुकसान- 4: BJP को ध्रुवीकरण का मौका

यह सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता है. अगर कांग्रेस या SP ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं, तो BJP इसे 'मुस्लिम तुष्टिकरण' बताकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है. बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के शकील अहमद खान ने खुद माना कि ओवैसी की 'सांप्रदायिक' भाषणबाजी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया.

शकील ने कहा कि ओवैसी की बयानबाजी ने 'हिंदू सांप्रदायिकतावादियों को हिंदू भावनाओं पर काम करने का मौका दिया.'

बिहार के कदवा सीट से कांग्रेस के शकील अहमद खान 18,368 वोटों से हार गए. उन्होंने खुद कहा कि पहले उन्हें 25,000 हिंदू वोट मिलते थे, लेकिन इस बार हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से उनका समर्थन घट गया. साथ ही 15,000 मुस्लिम वोट AIMIM और निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों को चले गए.

नुकसान- 5: बिहार और महाराष्ट्र के आंकड़े

  • बिहार 2025: AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतीं. पार्टी का वोट शेयर 1.91% रहा. महागठबंधन को मुस्लिम बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा क्योंकि AIMIM ने मुस्लिम वोट बांट दिया. कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि 'ओवैसी की सांप्रदायिक बयानबाजी बिहार में हार का एक बड़ा कारण थी.'
  • महाराष्ट्र 2024: AIMIM ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट (मालेगांव सेंट्रल) जीती. औरंगाबाद ईस्ट में AIMIM के वारिस पठान को 15,800 वोट मिले, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार 2,161 वोटों से हार गया. यानी AIMIM ने कांग्रेस का मुस्लिम वोट काटा और BJP को जिता दिया.

इसके अलावा कांग्रेस और SP नेता अक्सर ओवैसी को BJP की 'बी टीम' कहते हैं. अगर वे उनके साथ गठबंधन करते हैं, तो उनपर भरोसा खत्म हो जाएगा. बिहार में ओवैसी ने खुद कहा था कि उन्होंने महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थीं, लेकिन नहीं मिलीं. यानी ओवैसी गठबंधन नहीं होने पर भी चुनाव लड़ेंगे और विपक्षी वोट काटेंगे.

तो अखिलेश और कांग्रेस के पास क्या रास्ता है?

यह एक 'कैच-22' जैसी स्थिति है, यानी ऐसी विरोधाभासी स्थिति है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसके नियम या शर्तें आपस में एक-दूसरे को काटती हैं. ओवैसी से गठबंधन किया तो BJP को ध्रुवीकरण का मौका मिलेगा. नहीं किया तो मुस्लिम वोट बंटेगा और BJP को सीटें मिलेंगी.

अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं करेगी, ताकि उनके PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को नुकसान न पहुंचे. कांग्रेस भी ओवैसी से दूरी बनाए हुए है.

अगर ओवैसी 2027 में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं, तो क्या कांग्रेस और SP उन सीटों पर अपना वोट बचा पाएंगे? 2022 के आंकड़े बताते हैं कि जवाब 'नहीं' है. AIMIM का 0.49% वोट शेयर भले छोटा दिखे, लेकिन जिन 7 सीटों पर उसने SP को हरवाया, वहां यही 0.49% निर्णायक साबित हुआ.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi SAPA Akhilesh Yadav Explainer AIMIM RAHUL GANDHI CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'P से पंडित, नहीं परिवारवाद...', रवि किशन का समाजवादी पार्टी पर हमला
'P से पंडित, नहीं परिवारवाद...', रवि किशन का समाजवादी पार्टी पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP की इन 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर, 2024 में 50-50 था मुकाबला
UP की इन 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर, 2024 में 50-50 था मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
विश्व
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget