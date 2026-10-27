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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी प्रसाद मौर्य का कांग्रेस से गठबंधन फाइनल, 10 सीटों पर बनी बात

स्वामी प्रसाद मौर्य का कांग्रेस से गठबंधन फाइनल, 10 सीटों पर बनी बात

यूपी चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी का काँग्रेस पार्टी से गठबंधन लगभग तय हो गया है. दोनों के बीच दस सीटों पर बातचीत फ़ाइनल हो गई है. आज लखनऊ में इसका ऐलान हो सकता है.

Written By : नितीश कुमार उपाध्याय |  Updated at : 27 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है. स्वामी प्रसाद मौर्य आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच दस सीटों पर सहमति बन गई हैं. उनकी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है. 

यूपी चुनाव 2027 से स्वामी प्रसाद मौर्य आज इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं. सूत्रों का दावा है कि अपनी जनता पार्टी ने कांग्रेस से 12 सीटें देने की माँग की थी, लेकिन 10 सीटों पर सहमति बन गई. उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे. स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी कांग्रेस के सिंबल पंजे पर चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं उनकी बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य भी बिल्सी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है. 

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बीजेपी के मौर्य और कुशवाहा वोटबैंक में सेंधमारी

सियासी जानकारों की माने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है. प्रदेश में मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक करीब 6 से 15% तक है. जिससे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मौर्य वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है. बीजेपी से नाराज मौर्य और कुशवाहा समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं. 

बता दें कि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही मौर्य ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जानकारी दी थी और ख़ुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताया था. उन्होंने बताया कि इसके पीछे साझा विचारधारा अहम हैं. उनका 'लक्ष्य बीजेपी हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ' है. 

मौर्य ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प है. इसलिए उन्होंने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया. हालांकि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सीटों को लेकर बातचीत फ़ाइनल नहीं हो पाई थी. लेकिन, अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपनी जनता पार्टी के दस सीटें देने को राजी हो गई है. 

About the author नितीश कुमार उपाध्याय

नितीश कुमार उपाध्याय वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में बतौर Associate Producer कार्यरत हैं और लगभग चार वर्षों से संस्थान से जुड़े हुए हैं. इस समय वे डिजिटल असाइनमेंट टीम को लीड कर रहे हैं. हाइपरलोकल कंटेंट आइडिएशन, ऑडियंस इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, वायरल वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान रखते हैं. चुनावी अवधि के दौरान, एबीपी न्यूज़ के लिए विशेष "पत्रकारों का एग्जिट पोल" प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी इनके पास रहती है. समय-समय पर ABPLIVE के लिए एंकरिंग और रिपोर्टिंग की भूमिका में भी नजर आते हैं. नितीश ने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली (AIMC) से मास कम्युनिकेशन में 2021 में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फैक्ट चेक और डिजिटल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- nitishu@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @nitishupadhyay_
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Published at : 27 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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