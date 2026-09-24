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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAIMIM का डर या नई रणनीति! विधान परिषद् में अखिलेश के फैसले के मायने क्या?

AIMIM का डर या नई रणनीति! विधान परिषद् में अखिलेश के फैसले के मायने क्या?

समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में जासमीन अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बना बड़ा राजनीतिक सन्देश दिया है. इस फैसले को प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद् में मुस्लिम नेता जासमीन अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया है. इसे प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला बताया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस कदम से असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को झटका दिया है.

अखिलेश यादव लगातार PDA की बात करते हैं और उन्होंने इस कदम से अपने परंपरागत MY(मुस्लिम-यादव) समीकरण को भी साधने की कोशिश की है. ये वोट बैंक हमेशा से सपा के प्रति वफादार माना जाता है.

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143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव 

403 विधानसभा सीटों वाली यूपी विधानसभा में में करीब एक-तिहाई यानी 143 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर चुनावी समीकरणों पर असर डालते हैं. इनमें करीब 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की खासा बड़ी हिस्सेदारी है. इस क्षेत्र में करीब 26.21 फीसदी आबादी मुस्लिम है. 

AIMIM की ओर से सपा को गठबंधन का ऑफर भी था लेकिन अखिलेश ने यह कहते हुए ओवैसी के ऑफर को ठुकरा दिया कि यूपी में गठबंधन जो था, वही रहेगा. उधर, ओवैसी ने सपा को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है.

AIMIM लगाती है आरोप 

समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को लेकर AIMIM लगातर घेरने की कोशिश करती है.  AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कई मौकों पर यह दावा कर चुके हैं कि सपा, मुस्लिमों की अगुवाई और रहनुमाई नहीं करती. पार्टी प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी बीते दिनों दावा किया था कि सपा अब सॉफ्ट हिन्दुत्व की ओर बढ़ रही है. हालांकि सपा इन आरोपों को खारिज करते हुए AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती रही है.

उधर कांग्रेस भी मुस्लिम मतों को साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. अल्पसंख्यक विभाग के नेता न सिर्फ एक्टिव हो गए हैं बल्कि सपा के नेताओं पर भी तीखे बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: यूपी: राज्यसभा-MLC के उम्मीदवारों पर मंथन कल, BJP की कोर कमेटी करेगी फैसला

Published at : 24 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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