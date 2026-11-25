यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लेटेस्ट सर्वे सामने आया है. इसके मुताबिक, यूपी में कांटे की टक्कर दिख रही है. सर्वे के मुताबिक, अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को यूपी में 177–215 सीटें मिल सकती हैं. वहीं सपा 160–202 सीटें जीत सकती है. सर्वे की मानें तो जयंत चौधरी की RLD को 10, अपना दल (एस) को 5, सुभासपा को 3-5, निषाद पार्टी को 1-3, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को एक सीट पर जीत मिल सकती है. राजा भैया के खाते में दो सीटें मिल सकती हैं. सर्वे में सबसे अहम बात ये हैं कि यूपी की 42 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और सपा के बीच बेहद ही करीबी मुकाबला दिख रहा है.

बता दें कि 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत का जादुई आंकड़ा 202 है. अगर सर्वे के इन्हीं आंकड़ों को गठबंधन के हिसाब से देखें तो NDA को 181–226 और इंडिया गठबंधन को 174–219 सीटें मिल सकती हैं. उत्तर प्रदेश SCORE ओपिनियन पोल का सर्वे 15 अक्टूबर 2026 से 23 नवंबर 2026 के बीच किया गया है.

वोट शेयर में भी बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर!

अगर वोट शेयर की बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर दिखती है. सर्वे के मुताबिक, अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को 36.69 फीसदी वोट मिल सकते हैं. वहीं सपा को 36.98 फीसदी वोट मिल सकते हैं. BSP को 11.45 फीसदी, कांग्रेस को 7.67 फीसदी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 2.54 फीसदी, अपना दल (एस) को 1.23 फीसदी, RLD को 1.15 फीसदी, सुभाषपा को 0.8 फीसदी, निषाद पार्टी को 0.51 फीसदी, राजा भैया की पार्टी को 0.12 फीसदी और अन्य के खाते में 0.87 फीसदी वोट जा सकते हैं.

CM पद की पसंद कौन?

सीएम की पसंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टॉप पर है. सर्वे के मुताबिक, सीएम योगी को 35.29 फीसदी जनता ने अपनी पसंद बताया है. दूसरे नंबर पर सपा चीफ अखिलेश यादव हैं जिन्हें 26.50 फीसदी लोग राज्य के अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. बसपा चीफ मायावती को 8.59 फीसदी लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं. 22.66 फीसदी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 'नहीं जानते' में जवाब दिया. सर्वे में चंद्रशेखर आजाद को 1.90 फीसदी, प्रियंका गांधी को 1.25 फीसदी, राजनाथ सिंह को 1 फीसदी, राहुल गांधी को 0.27 फीसदी और केशव प्रसाद मौर्य को 0.14 फीसदी लोगों ने पसंद किया.

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