मुलायम सिंह की याद दिलाकर BJP का सपा चीफ पर पलटवार, कहा- महिला विरोधी...

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से जोर आजमाइश अपने वोट बैंक को साधने के लिए शुरू कर दी है. बीजेपी सरकार में प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को फ्री रोडवेज बस सेवा के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का शुरू करने की बात कही है, जिसमें शुरुआत में 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसे बीजेपी ने महज चुनावी घोषणाएं बताते हुए हवा-हवाई बताया.

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सपा को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि अखिलेश राज में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते थे.

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पुराने बयानों पर घेरा

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका सिद्धांत वही है 'लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है'. अखिलेश सरकार में मनचलों से डरकर बच्चियों को स्कूल ड्राप आउट करना पड़ता था. बीजेपी नेता ने कहा कि तब का नारा आम था 'देख सपाई बिटिया घबराई.' सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर अखिलेश राज में होते थे. सपा की घोषणाएं कांग्रेस की खटखट फटाफट घोषणाओं का विस्तार है.

योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास बढ़ा

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज योगी सरकार में महिलाओं में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है. सपा को महिलाओं का वोट कभी नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी कि सपा ने महिला आरक्षण में बाधा उत्पन्न की थी. सपा पूरी तरह से महिला विरोधी पार्टी है.

बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेसवार्ता की थी, जिसमें उन्होंने सपा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए कई योजनाओं का वादा किया. इसको लेकर अब बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है. जिसके बाद अब सपा भी पलटवार कर सकती है.

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