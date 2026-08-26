Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम सिंह की याद दिलाकर BJP का सपा चीफ पर पलटवार, कहा- महिला विरोधी...

मुलायम सिंह की याद दिलाकर BJP का सपा चीफ पर पलटवार, कहा- महिला विरोधी...

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सपा को महिला विरोधी करार दिया है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से जोर आजमाइश अपने वोट बैंक को साधने के लिए शुरू कर दी है. बीजेपी सरकार में प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को फ्री रोडवेज बस सेवा के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का शुरू करने की बात कही है, जिसमें शुरुआत में 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसे बीजेपी ने महज चुनावी घोषणाएं बताते हुए हवा-हवाई बताया.

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सपा को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि अखिलेश राज में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते थे.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव पत्नी डिंपल को बनाएंगे CM? कुछ ऐसा बोल गए सपा चीफ

पुराने बयानों पर घेरा 

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका सिद्धांत वही है 'लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है'. अखिलेश सरकार में मनचलों से डरकर बच्चियों को स्कूल ड्राप आउट करना पड़ता था. बीजेपी नेता ने कहा कि तब का नारा आम था 'देख सपाई बिटिया घबराई.' सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर अखिलेश राज में होते थे. सपा की घोषणाएं कांग्रेस की खटखट फटाफट घोषणाओं का विस्तार है.

योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास बढ़ा 

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज योगी सरकार में महिलाओं में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है. सपा को महिलाओं का वोट कभी नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी कि सपा ने महिला आरक्षण में बाधा उत्पन्न की थी. सपा पूरी तरह से महिला विरोधी पार्टी है.

बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेसवार्ता की थी, जिसमें उन्होंने सपा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए कई योजनाओं का वादा किया. इसको लेकर अब बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है. जिसके बाद अब सपा भी पलटवार कर सकती है.

यह भी पढ़ें: महंगी चीनी पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया जवाब, जानें क्या बोले?

Published at : 26 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह की याद दिलाकर BJP का सपा चीफ पर पलटवार, कहा- महिला विरोधी...
मुलायम सिंह की याद दिलाकर BJP का सपा चीफ पर पलटवार, कहा- महिला विरोधी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महंगी चीनी पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया जवाब, जानें क्या बोले?
महंगी चीनी पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया जवाब, जानें क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कांठ सीट पर दिलचस्प मुकाबला, जानें पूरा समीकरण
मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कांठ सीट पर दिलचस्प मुकाबला, जानें पूरा समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पत्नी डिंपल को बनाएंगे CM? कुछ ऐसा बोल गए सपा चीफ
अखिलेश यादव पत्नी डिंपल को बनाएंगे CM? कुछ ऐसा बोल गए सपा चीफ
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार
चिराग पासवान NDA में लेकिन रास्ते अलग! बोले- 'मेरे मन में…'
चिराग पासवान NDA में लेकिन रास्ते अलग! बोले- 'मेरे मन में…'
क्रिकेट
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
हेल्थ
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
शिक्षा
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget