BJP में शामिल हुए 3 बागी विधायकों पर बरसे सपा नेता, बोले- '2027 में हारेंगे'

समाजवादी पार्टी के बागी हुए तीन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. इसको लेकर के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप सिंह ने 2024 के राज्यसभा चुनाव में अपने वोट पूंजीपति को बेच दिया था. इसके बाद ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद सपा ने तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि तीनों विधायक सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया. उन्होंने कहा कि अगर तीनों में नैतिकता होती तो वे विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ते.

2027 के विधानसभा चुनाव में तीनों विधायक हारेंगे

रविदास ने कहा कि तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थकों की वजह से चुनाव जीते थे. इस बार उन्हें हारने से कोई पार्टी नहीं बचा सकती है. 2027 के विधानसभा चुनाव में तीनों विधायकों के क्षेत्रों में सपा के उम्मीदवारों को समर्थन मिलेगा. जनता सपा के पक्ष में है और पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, राजधानी से आजमगढ़ तक IAS अफसरों के ट्रांसफर

अखिलेश यादव को 2027 में बनाना होगा मुख्यमंत्री

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है. सपा की आंधी चल रही है. 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. रविदास मेहरोत्रा ने कहा बीजेपी वाले मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों की चोरी करते है. भगवान राम के मुकुट, चरण पादुका और माला ही नहीं 'चंदा चोरों करते है. ये चंदा चोर पार्टी है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: गधे-घोड़ों वाले बयान पर BJP में भीतरघात, कांग्रेस से आए नेताओं पर बहस