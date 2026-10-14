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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP में शामिल हुए 3 बागी विधायकों पर बरसे सपा नेता, बोले- '2027 में हारेंगे'

BJP में शामिल हुए 3 बागी विधायकों पर बरसे सपा नेता, बोले- '2027 में हारेंगे'

समाजवादी पार्टी के बागी हुए तीन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. इसको लेकर के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तीनों विधायक हारेंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Oct 2026 06:21 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के बागी हुए तीन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. इसको लेकर के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप सिंह ने 2024 के राज्यसभा चुनाव में अपने वोट पूंजीपति को बेच दिया था. इसके बाद ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद सपा ने तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि तीनों विधायक सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया. उन्होंने कहा कि अगर तीनों में नैतिकता होती तो वे विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ते.

 2027 के विधानसभा चुनाव में तीनों विधायक हारेंगे

रविदास ने कहा कि तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थकों की वजह से चुनाव जीते थे. इस बार उन्हें हारने से कोई पार्टी नहीं बचा सकती है. 2027 के विधानसभा चुनाव में तीनों विधायकों के क्षेत्रों में सपा के उम्मीदवारों को समर्थन मिलेगा. जनता सपा के पक्ष में है और पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे.

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अखिलेश यादव को 2027 में बनाना होगा मुख्यमंत्री

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है. सपा की आंधी चल रही है. 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. रविदास मेहरोत्रा ने कहा बीजेपी वाले मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों की चोरी करते है. भगवान राम के मुकुट, चरण पादुका और माला ही नहीं 'चंदा चोरों करते है. ये चंदा चोर पार्टी है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY UP Election 2027
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