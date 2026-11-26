समाजवादी पार्टी और काँग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर मच क्लेश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने इस गठबंधन को स्वार्थ और सत्ता के लोभ पर आधारित बताया और दावा किया कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा. पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को संतकबीरनगर पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह जोरदार स्वागत किया. NH-28 स्थित सोनी होटल पर पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया, तो वही विधायक अंकुर राज तिवारी ने भी फूल बरसाकर उनका स्वागत किया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान संगठनात्मक बैठक हिस्सा लिया और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की.

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कसा तंज

विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को स्वार्थ और सत्ता के लोभ पर आधारित बताया. उन्होंने दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर रही है. जबकि, सपा की ओर से 26 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की बात कही जा रही है.

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सपा-कांग्रेस का गठबंधन अभी अंतिम रूप से तय भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. ऐसे में यह गठबंधन ज्यादा दूर तक चलने वाला नहीं है. पंकज चौधरी ने दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन

पंकज चौधरी ने इस दौरान वर्तमान और पूर्व बीजेपी पदाधिकारियों को एक साथ बिठाकर अलग-अलग बातचीत की और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी. उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिश्रम, केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों और प्रदेश की योगी सरकार के 10 वर्षों के विकास कार्यों के दम पर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने दावा किया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को बताना और उनसे संवाद करना जरूरी है. जनसंपर्क के दौरान यदि कोई कमी सामने आती है तो उसे सुधारने का अवसर मिलता है.

उन्होंने कहा कि भाजपा अहंकार में नहीं है. पार्टी सत्ता में राज करने नहीं बल्कि, जनता की सेवा करने आई है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए बदलावों को जनता तक पहुंचाया जाएगा. पहले जहां लोग प्रदेश में आने से घबराते थे, वहीं आज निवेश का बेहतर माहौल बना है. प्रदेश में रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं.