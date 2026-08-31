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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनौतनवा में अमनमणि की एंट्री से बदलेगा समीकरण? जानें इस सीट का पूरा गणित

नौतनवा में अमनमणि की एंट्री से बदलेगा समीकरण? जानें इस सीट का पूरा गणित

नौतनवा विधानसभा पर त्रिपाठी परिवार का वर्चस्व रहा है. अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी यहां से कई बार विधायक और मंत्री भी रहे. जबकि 2017 में अमनमणि त्रिपाठी ने यहां से निर्दलीय जीत हासिल की थी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 31 Aug 2026 04:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027  की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं की गतिविधियां तेज हो गयीं हैं. इस बीच पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी फरेंदा और उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी के महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा से चुनाव लड़ने के ऐलान से क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है.

नौतनवा विधानसभा पर त्रिपाठी परिवार का वर्चस्व रहा है. अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी यहां से कई बार विधायक और मंत्री भी रहे. जबकि 2017 में अमनमणि त्रिपाठी ने यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी. जिससे उनके परिवार का इस सीट पर प्रभाव नजर आया है.

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2017 में सपा के कुंवर कौशल किशोर सिंह को हराया था 

अमनमणि 2017 का चुनाव निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुंवर कौशल किशोर सिंह को 32 हजार वोटों से हराया था. उनकी इस जीत ने ये साबित किया था कि अमरमणि के बाद भी अभी त्रिपाठी परिवार का इलाके में दबदबा है. लेकिन 2022 में ये सीट बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन में चली गयी और अमनमणि तीसरे नंबर पर रहे. मौजूदा विधायक ऋषि त्रिपाठी हैं.

मौजूदा समीकरण 

अमरमणि के क्षेत्र में सक्रिय होने के बाद इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गयी है, हालांकि उन्होंने फरेंदा से लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन नौतनवा की सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है. लिहाजा उनका जनसंपर्क भी तेज हो गया है. इस सीट पर ब्राहमण मतदाताओं को निर्णायक भूमिका में माना जाता है. इसके बाद मुस्लिम और दलित मतदाता अगर एक तरफ हो जाएं उसकी जीत आसान हो जाती है.

जातीय समीकरण 

एक अनुमानित आंकड़ा मानें तो इस सीट पर 3.5  लाख से अधिक मतदाताओं में 16 फीसदी ब्राह्मण मतदाता हैं जो पूरी तरह निर्णायक भूमिका है. इसके बाद 14 से 19  प्रतिशत दलित, मुस्लिम लगभग 18 प्रतिशत, इसके बाद वैश्य मतदाता भी 70 हजार के करीब हैं. कुर्मी (पटेल) 12 फीसदी, यादव 9 फीसदी, निषाद 12 फीसदी, क्षत्रिय भी 8 फीदी हैं. इसके अलावा अन्य जातियां भी हैं. लेकिन अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो लड़ाई त्रिपाठी परिवार और कुंवर परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है. इसलिए अमनमणि के ऐलान के बाद ये सीट पूर्वांचल में हाईप्रोफाइल सीट हो गयी है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 04:43 PM (IST)
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