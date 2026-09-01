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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई में कौन? BJP या सपा! किसके हाथ लगेगी बाजी

रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई में कौन? BJP या सपा! किसके हाथ लगेगी बाजी

Rampur की मिलक विधानसभा सीट में मुस्लिम और यादव का समीकरण लगभग 1 लाख 30 हजार वोट का बनता है. इनके अलावा ओबीसी की अन्य जातियों का वोट भी लगभग 90 हजार के आसपास है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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यूपी स्थित रामपुर में मिलक सीट की विधानसभा संख्या 38 है. मिलक एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है. रामपुर शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर मिलक तहसील है. 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलक सीट से बीजेपी की राजबाला सिंह चुनाव जीतीं और विधायक बनीं. सपा ने विजय सिंह और बसपा ने सुरेन्द्र सागर को टिकट दिया. कांग्रेस ने कुमार एकलव्य को प्रत्याशी बनाया.

2026 में एसआईआर के बाद मिलक विधानसभा सीट पर लगभग 3,34,242 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलक विधानसभा सीट पर 3,62,388 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मिलक विधानसभा सीट पर 28,146 वोट घटे हैं.

मिलक विधानसभा सीट मुस्लिम, एससी और लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है.

2022 विधानसभा चुनाव में मिलक सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 97,948
2. सपा- 92,036
3. बसपा- 31,492
4. कांग्रेस- 2,836

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राजबाला सिंह ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा के विजय सिंह को 5,912 वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 43.11 प्रतिशत और सपा को 40.5 फीसदी वोट मिले. बसपा को लगभग 31 हजार और कांग्रेस 3 हजार से भी कम वोट हासिल हुए.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोधी, सैनी, प्रजापति, पाल, कश्यप समेत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का पूरा वोट मिला. सपा को मुस्लिम और यादव के पूरे वोट के साथ साथ एससी समाज का भी वोट मिला. बसपा को अपने मूल काडर वाला ही वोट मिल पाया. कांग्रेस को नाम मात्र वोट ही मिले. 

2022 विधानसभा चुनाव के बाद हम 2024 लोकसभा चुनाव में मिलक विधानसभा सीट के नतीजे देखते हैं-

1. बीजेपी- 98,197
2. सपा- 78,344
3. बसपा- 29,974

2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सपा को मिलक में हरा दिया. 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी ने एक बड़े अंतर से मिलक में सपा को हराया. बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के मोहिबुल्लाह को लगभग 20 हजार वोटों से हराया. बसपा को लगभग 29 हजार वोट मिले. 2022 के मुकाबले 2024 में मिलक सीट पर सपा के लगभग 14 हजार वोट कम हुए. सपा के ये वोट इसलिए कम हुए क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा के मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. जबकि 2022 में एससी समाज के प्रत्याशी को सपा ने उतारा था. 

बीजेपी और सपा दोनों ने 2022 वाले वोटर्स का भरोसा 2024 में भी जीता. बस जो एससी समाज का वोट 2022 में सपा को गया था, वो 2024 में भाजपा की तरफ चला गया.

मिलक विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.20 लाख
2. एससी- 70 हजार
3. लोधी- 48 हजार
4. सैनी- 26 हजार
5. यादव- 22 हजार
6. क्षत्रिय- 12 हजार
7. ब्राह्मण- 10 हजार
8. वैश्य- 10 हजार
9. प्रजापति- 9 हजार
10. पाल- 7 हजार 

मिलक विधानसभा सीट में मुस्लिम और यादव का समीकरण लगभग 1 लाख 30 हजार वोट का बनता है. इनके अलावा ओबीसी की अन्य जातियों का वोट भी लगभग 90 हजार के आसपास है. मिलक में सामान्य वर्ग का मतदाता भी 32 हजार की संख्या में बताए जाते हैं. एससी समाज का वोट भी 70 हजार के करीब है. जिसमें लगभग 40 हजार बसपा के मूल मतदाता बताए जाते हैं.

2027 विधानसभा चुनाव में मिलक में समीकरण की लड़ाई देखने को मिलेगी. राजनीतिक लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और सपा के बीच ही दिखाई देती है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Vishal Vishleshan
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