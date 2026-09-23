गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान

UP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान

यूपी चुनाव 2027 में JDU ने 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है. पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह के मुताबिक उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है और 25 अक्टूबर को इसका ऐलान हो सकता है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 23 Sep 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके गठबंधन की पार्टियां चुनौती बन सकती हैं. जी हां जनता दल यूनाइटेड ने यूपी चुनाव में 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है. यही नहीं JDU अगले महीने 25 अक्टूबर को वाराणसी से निशांत कुमार चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं. 

यह बयान JDU प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी में पूरी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पूरी उम्मीद है कई उसे एनडीए गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी. पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े
किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री

यह भी पढ़ें: OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला

निशांत कुमार करेंगे यूपी में शंखनाद 

बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगे और JDU के सम्मेलन में भाग लेंगे. माना जा रहा है कि आगमी चुनावों को लेकर पार्टी अपना प्रस्ताव रखेगी. अजय सिंह ने बताया कि इसी दिन से यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है. हमारी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूत तैयारी है. उनके मुताबिक एनडीए में उन्हें सीटें जरुर मिलेंगी.

चिराग पासवान भी टाल ठोंक चुके 

इससे पहले बिहार में  बीजेपी की सहयोगी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी ने भी यूपी में लड़ने का ऐलान किया है. बीजेपी अभी यूपी में चार पार्टियों के साथ गठबंधन में है. लेकिन अब उसके बिहार के सहयोगियों की यूपी में दस्तक से उसके सामने सीटों को लेकर मुसीबत हो सकती है. क्योंकि पहले से ही सहयोगी लगातार सीटों का दबाव बना रहे हैं. अब JDU की डिमांड से उसकी चिंताएं बढ़ सकती हैं.

हालांकि बीजेपी की ओर से अभी इस तरह की कोई बात नहीं की गयी है, जिसमें सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाएंगी. इसका ऐलान चुनाव से पहले ही होने के आसार हैं. लेकिन अब JDU की डिमांड पर बीजेपी क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बातब होगी.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल

Published at : 23 Sep 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े
किच्छा चुनाव में बवाल, विधायक बेहड़-पूर्व विधायक शुक्ला के समर्थक भिड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
केदारनाथ पैदल मार्ग पर ओवरलोडिंग, क्षमता से 56.48% ज्यादा यात्री
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
स्पोर्ट्स
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
SIR विवाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार ने जबरन…'
SIR विवाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार ने जबरन…'
इंडिया
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget