UP चुनाव: 150 नहीं, अब कांग्रेस मांग रही यूपी की हर दूसरी सीट, क्या करेंगे अखिलेश?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Election 2027) के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में यूपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर करीब 200 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की योजना बनाई है. इससे पहले चर्चा थी कि कांग्रेस 150 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 200 बताया जा रहा है. इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव इतनी भारी संख्या में अपने हिस्से की सीटें सहयोगी दल को देने को राजी होंगे?

दरअसल, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि यूपी में कांग्रेस ने लगभग 200 विधानसभा सीटों पर दावा किया है. यानी सपा से कांग्रेस कुल 200 सीटें मांगने वाली है. 403 विधानसभा क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में 200 सीटों का सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी की चुनाव लड़ना चाहती है.

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200 सीट देने के लिए सपा होगी राजी?

दरअसल, सियासी गलियारों में लंबे समय से यह बात चल रही है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए 350 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं. यानी बची 53 सीटों पर बंटवारे के आसार हैं. ऐसे में कांग्रेस को अधिकतम 53 सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि, अब कांग्रेस की तैयारी को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी.

अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि 'सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है.' वहीं, दोनों पार्टियां लगातार यह भी कहती आ रही हैं कि सपा और कांग्रेस दोनों ही पूरी 403 सीटों पर चुनावी तैयारियों में जुटी हैं.

सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने क्या कहा?

यूपी में सपा और कांग्रेस के सीट बंटवारे पर इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात चल रही है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 170 सीटों की लिस्ट शेयर की है. इसपर इमरान मसूद ने कहा कि यह पार्टी का मामला है, पार्टी जाने. हम लोग अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. पार्टी मजबूत खड़ी हो, हमारा यही ध्येय, यही लक्ष्य है.

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर अखिलेश के नेता का बयान

सपा-कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन तय है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है. कितनी सीटें देंगे, कितनी नहीं देंगे, यह दोनों दल आपस में बैठकर तय कर लेंगे. हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर वह चार दल जो उनके साथ गठबंधन में महत्वपूर्ण रूप से हैं, उन दलों को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं?"

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