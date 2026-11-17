उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 सीटों की लिस्ट दी है. इस लिस्ट में 19 ऐसी सीटें हैं जो सपा की जीती हुई सीटें हैं. इसके साथ ही कांग्रेस की नजर लखनऊ की भी कई अहम सीटों पर हैं. कांग्रेस ने मोहनलालगंज, मलिहाबाद समेत तमाम सीटों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है. जिसकी वजह से दोनों के गठबंधन पर पेंच फंसा हुआ है.

यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समिति का बनाएंगे जो अगले दो-तीन दिनों में सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी. लेकिन, बड़ी बात ये है कि कांग्रेस ने जो 181 सीटों की लिस्ट दी है उसमें अमेठी-रायबरेली के साथ लखनऊ की भी सभी नौ विधानसभा सीटों पर दावा किया है.

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लखनऊ की सीटों पर भी कांग्रेस की नजर

कांग्रेस ने लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनीनगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तर, कैंट और लखनऊ पूर्व सीटों को भी अपनी दावेदारी में रखा है. जबकि इनमें से लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य सपा की जीती हुई सीटें हैं. बाकी सभी सीटें बीजेपी के पास हैं. इसके अलावा बरेली की पांच सीटों पर भी दावा किया गया है.

कांग्रेस की सूची में रायबरेली और अमेठी की सभी 10 विधानसभा सीटें शामिल हैं. इनमें बछरावां, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार, गौरीगंज और अमेठी ऐसी सीटें हैं. इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मजबूत स्थिति में टक्कर देते हुए सीट अपने नाम की थी. इसका ही फायदा 2024 लोकसभा में मिला था.

इसके अलावा, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी कांग्रेस की दावेदारी वाली सूची में है. यह सीट 2022 में सपा के खाते में थी, हालांकि उपचुनाव में भाजपा ने इसे जीत लिया था. सपा लगातार कुंदरकी उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाती रही है. कांग्रेस ने सहारनपुर देहात की सीट पर भी दावा किया है, जहां से सपा के आशु मलिक विधायक हैं. इसके अलावा बेहट, लहरपुर, जैदपुर, नौगांवा सादात, कानपुर कैंट, कालपी, कटेहरी, निजामाबाद, चरथावल, मुरादाबाद ग्रामीण और चायल जैसी सीटें भी कांग्रेस की सूची में हैं. इन सीटों पर 2022 में सपा ने जीत दर्ज की थी. सोनभद्र की दुद्धी सुरक्षित सीट भी सूची में शामिल है, जिसे सपा ने 2024 के उपचुनाव में जीता था.

गठबंधन में बातचीत से निकलेगा रास्ता

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा. गठबंधन में जिस पार्टी का प्रत्याशी बेहतर होगा, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा. वहीं, कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आपसी सहमति और जीतने की संभावना के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे.

आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस की नजर

प्रदेश की 86 आरक्षित विधानसभा सीटों में से 46 सीटें कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में शामिल हैं. वहीं, कांग्रेस ने उन 11 सीटों पर भी दावा किया है, जिन्हें 2022 में सपा गठबंधन के तहत आरएलडी और सुभासपा ने जीता था. ऐसे में सीटों के बंटवारे की बातचीत में सपा के सामने अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत और सहयोगियों के हितों को साधने की चुनौती होगी.

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