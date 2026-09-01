अमरोहा की धनौरा सीट पर गेम चेंजर है BSP! 2027 चुनाव के लिए क्या होंगे समीकरण?

अमरोहा की धनौरा सीट की विधानसभा संख्या 39 है. धनौरा एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है. धनौरा अधिकांश हिस्सा गंगा नदी के किनारे बसा है. तिगरी का गंगा मेला भी धनौरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है. धनौरा में ही गजरौला औद्योगिक क्षेत्र भी आता है. धनौरा में चीनी मिल यहाँ की किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और रोजगार का प्रमुख केन्द्र भी है. कृषि धनौरा की मुख्य लाइफ लाइन है.

2022 के विधानसभा चुनाव में धनौरा (सु) सीट से बीजेपी के राजीव तरारा चुनाव जीते थे. सपा ने विवेक सिंह को टिकट दिया था. बीएसपी ने हरपाल सिंह और कांग्रेस ने समरपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था.

2026 में एसआईआर के बाद धनौरा (सु) विधानसभा सीट पर 3,14,317 मतदाता बचे हैं. जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में धनौरा विधानसभा सीट पर 3,49,678 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद धनौरा विधानसभा सीट पर 35,361 मतदाता बचे हैं.

धनौरा विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा है. लेकिन यहाँ पर मुस्लिम, जाट और सैनी मतदाता बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में धनौरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,03,054

2. सपा- 91,629

3. बसपा- 43,974

4. कांग्रेस- 1,385

2022 के विधानसभा चुनाव में धनौरा विधानसभा सीट से बीजेपी के राजीव तरारा ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा के विवेक सिंह को 11,425 वोटों से चुनाव हरा दिया. धनौरा में बीजेपी को 42.29 प्रतिशत और सपा को 37.6 फीसदी वोट मिले. बीजेपी और सपा के बीच लगभग 5 फीसदी वोटों का अंतर रहा.

बसपा को 18.04 प्रतिशत वोटों के साथ लगभग 43 हजार वोट हासिल हुए और कांग्रेस डेढ़ हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादव छोड़ जाट समेत ओबीसी का लगभग लगभग सारा वोट धनौरा में मिल गया. सामान्य वर्ग के वोट भी बीजेपी के साथ गए. लेकिन ब्राह्मण वोट का कुछ हिस्सा सपा के पास भी गया. वहीं समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव वोट एकजुट होकर गए. एससी वोट का भी कुछ हिस्सा भाजपा और सपा दोनों के पास गया. सपा को कुछ ब्राह्मणों ने भी वोट किया. बसपा को अपने मूल काडर वाला लगभग लगभग सारा वोट मिल गया, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में धनौरा पर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था. लेकिन जाट वोट सपा के साथ नहीं गया, जाट समाज का वोट बीजेपी को ही गया.

2022 के बाद अब बात करतें है लोकसभा चुनाव 2024 की.

2024 लोकसभा चुनाव में धनौरा विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 1,02,402

2. कांग्रेस- 67,381

3. बसपा- 44,324

2024 के लोकसभा चुनाव में भी धनौरा विधानसभा सीट बीजेपी जीती. बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने सपा-कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली को लंबे अंतर से चुनाव हरा दिया. 2022 के मुकाबले 2024 में धनौरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर लगभग 25 हजार वोटों का बढ़ा है. बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग 35 हजार वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 44 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में धनौरा विधानसभा सीट का विशाल विश्लेषण यह कहता है कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली को मुस्लिम और यादव छोड़कर किसी भी बिरादरी ने वोट नहीं दिया. जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को धनौरा सीट पर एससी और ब्राह्मण वोट भी हासिल हुए थे. यही कारण है कि दानिश अली को सपा के विवेक सिंह के मुकाबले धनौरा में कम वोट मिले.

2024 में धनौरा सीट पर बीजेपी को गैर यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोट के साथ साथ एससी समाज का भी कुछ वोट हासिल हुआ. बीएसपी धनौरा विधानसभा सीट पर भी अपने मूल वोट को बचाने में कामयाब रही है.

धनौरा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1 लाख

2. एससी- 68 हजार

3. सैनी- 40 हजार

4. जाट- 35 हजार

5. यादव- 12 हजार

6. गुर्जर- 12 हजार

7. खड़गवंशी- 11 हजार

8. क्षत्रिय- 11 हजार

9. प्रजापति- 10 हजार

10. पाल- 6 हजार

11. कश्यप- 5 हजार

12. वैश्य- 3 हजार

धनौरा विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोट लगभग 1 लाख 12 हजार के आसपास है. एससी मतदाता लगभग 68 हजार हैं जिसमें से लगभग 60 हजार बीएसपी के मूल काडर वाले मतदाता माने जाते हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट लगभग 1 लाख 20 हजार के आसपास है. यही नहीं सामान्य वर्ग का वोट का लगभग 15 हजार के आसपास है.

2027 में धनौरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है. ओबीसी मतदाता ही हार जीत धनौरा में तय करेंगे.