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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिशन 2027 को लेकर BJP का महामंथन, सरकार-संगठन से लिया फीडबैक

मिशन 2027 को लेकर BJP का महामंथन, सरकार-संगठन से लिया फीडबैक

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें सरकार के कामकाज और संगठन को लेकर फीडबैक लिया और मजबूत करने पर जोर दिया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 12 Sep 2026 11:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए. बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज के साथ-साथ मिशन-2027 की तैयारियों का फीडबैक लिया गया.

इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस संगठन को चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय करने और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच बढ़ाने पर रहा. सेवा संकल्प अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. बीएल संतोष ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ अभियान को जमीन पर उतारने पर जोर दिया.

संगठन को मजबूत करने की तैयारी

बैठक में बीजेपी के मोर्चों और प्रकोष्ठों के गठन का काम जल्द पूरा करने पर चर्चा हुई. इसके अलावा संगठन की योजनाओं के मुताबिक नेताओं और पदाधिकारियों के प्रवास शुरू कराने को लेकर भी मंथन हुआ. पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर है.

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नवंबर में प्रस्तावित 11 विधान परिषद सीटों के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई. पार्टी ने इन चुनावों को लेकर संगठनात्मक तैयारियों और संभावित रणनीति पर विचार किया. इसके साथ ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे और कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई.

सेवा संकल्प अभियान पर खास जोर

बीएल संतोष ने एक महीने चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के जरिए युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाने पर जोर दिया। 17 सितंबर को हर बूथ पर लाभार्थी परिवारों से ‘आशीर्वाद का दीपक’ जलाने की योजना है.

स्कूल-कॉलेजों में प्रतियोगिताओं के जरिए युवाओं से जुड़ने और सोशल मीडिया के जरिए अभियान को बड़े स्तर पर प्रचारित करने की रणनीति भी बैठक में साझा की गई.  इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 12 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
UP Election UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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