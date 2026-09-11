नैरेटिव फॉलोवर नहीं, नैरेटिव सेटर बनेगी BJP, सोशल मीडिया पर बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी अब चुनावी मैदान के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. बीजेपी सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम तैयार करेगी, जो पार्टी के पक्ष में नैरेटिव बनाने के साथ ही विपक्ष के आरोपों और दुष्प्रचार का तथ्यात्मक जवाब देगी.

लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक दीपक म्हस्के मौजूद रहे. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

नैरेटिव फॉलोअर नहीं, नैरेटिव सेट करने पर जोर

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर और ज्यादा सक्रिय रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि पार्टी को सिर्फ दूसरे लोगों के बनाए नैरेटिव को फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि अपना नैरेटिव सेट करने वाला बनना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ और अफवाहों के जरिए नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करता है. ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर तथ्यों और सच्चाई के आधार पर इसका जवाब देना होगा.

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बूथ स्तर तक डिजिटल नेटवर्क मजबूत

महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सोशल मीडिया वॉरियर्स से पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने को कहा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठे नैरेटिव को बेनकाब करने के लिए कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ जवाब देना होगा. पार्टी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए.

Gen-Z पर भी बीजेपी की नजर

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी की सोशल मीडिया रणनीति में Gen-Z को जोड़ने पर भी खास फोकस रहेगा. पार्टी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और चुनावी अभियानों को डिजिटल तरीके से ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है.

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