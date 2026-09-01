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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत की बड़ौत सीट: BJP ने मारी थी बाजी, 2027 में किसके खाते में जाएगी सीट? पढ़ें पूरा समीकरण

बागपत की बड़ौत सीट: BJP ने मारी थी बाजी, 2027 में किसके खाते में जाएगी सीट? पढ़ें पूरा समीकरण

2022 विधानसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट से बीजेपी के के.पी. मलिक विधायक बने. के.पी. मलिक लगातार दूसरी बार बड़ौत से विधायक बने. सपा-आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी ने जयवीर को चुनाव लड़ाया. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:01 PM (IST)
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बड़ौत सीट की विधानसभा संख्या 51 है. बड़ौत, बागपत जिले और बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है. बड़ौत के बिजरौल गाँव के बाबा शाहमल ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया. बड़ौत सियासी तौर पर ऐतिहासिक विधानसभा सीट मानी जाती है.

2008 में परिसीमन के बाद एक बार फिर बड़ौत विधानसभा सीट अस्तित्व में आई. 2012 में बड़ौत में विधानसभा के पहले चुनाव हुए और इसमें बीएसपी की जीत हुई. 2012 में बसपा, 2017 और 2022 में भाजपा की जीत हुई. 

2012, 2017 और 2022 तीनों विधानसभा चुनाव में आरएलडी अपने गढ़ बड़ौत में विधानसभा चुनाव हार गई. 

2022 विधानसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट से बीजेपी के के.पी. मलिक विधायक बने. के.पी. मलिक लगातार दूसरी बार बड़ौत से विधायक बने. सपा-आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी ने जयवीर को चुनाव लड़ाया. 

2026 में एसआईआर के बाद बड़ौत विधानसभा सीट पर 2,60,548 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट पर 3,10,386 मतदाता थे. एसआईआर के बाद बड़ौत विधानसभा सीट पर 49,838 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट के नतीजे-

1. बीजेपी- 90,931
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 90,616
3. बसपा- 11,244
4. कांग्रेस- 1,849

2022 विधानसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की. बीजेपी के के.पी. मलिक ने सपा-आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी जयवीर को 315 वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 46.34 प्रतिशत और आरएलडी-सपा को 46.18 प्रतिशत वोट मिले. बसपा को लगभग 11 हजार वोट हासिल हुए. कांग्रेस 2 हजार वोट भी बड़ौत में नहीं ले पाई.

आरएलडी और बीजेपी दोनों ने ही जाट समाज के नेता को टिकट दिया. बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाट समाज का लगभग 20-25 फीसदी वोट हासिल हुआ. इसके अलावा सामान्य वर्ग का वोट बीजेपी को मिला. एससी में बाल्मीकि समाज का वोट भी बीजेपी के साथ ही गया.

वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में सपा-आरएलडी उम्मीदवार को जाट समाज का 75-80 प्रतिशत वोट मिला. मुस्लिम समाज का वोट भी आरएलडी के साथ गया. कुछ गुर्जर वोट भी सपा और आरएलडी गठबंधन को मिला.

बसपा को एससी समाज में अपना मूल वोट ही हासिल हो सका.

2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया. बीजेपी और आरएलडी का नया गठबंधन बना.

2024 लोकसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. आरएलडी-बीजेपी गठबंधन- 93,595
2. सपा- 55,205
3. बसपा- 11,392

2024 लोकसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट पर आरएलडी-बीजेपी गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान ने जीत हासिल की. आरएलडी ने सपा के अमरपाल शर्मा को लगभग 29 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को सिर्फ 11 हजार के आसपास ही वोट मिल पाए.

2024 लोकसभा चुनाव में बड़ौत विधानसभा सीट पर बीजेपी-आरएलडी गठबंधन को जाटों का पूरा वोट मिला. सामान्य वर्ग का वोट भी हासिल हुआ. ओबीसी की कई अति पिछड़ी जातियों का भी वोट बीजेपी के साथ गया.

2024 लोकसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और ब्राह्मण के कुछ वोटों के साथ साथ ओबीसी की सैनी और गुर्जर वोटों का साथ मिला. हालांकि यह साथ ऐसा नहीं था कि बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को सपा कड़ी टक्कर दे पाए. लेकिन फिर भी सपा ने बड़ौत में लगभग 55 हजार वोट लिए.

2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को मूल काडर वाली ही वोट मिला, इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त वोट बसपा के साथ नहीं जुड़ा.

2027 विधानसभा चुनाव में आरएलडी को बढ़त जरूर दिखाई पड़ती है लेकिन सपा के साथ मुकाबला रोचक हो सकता है. महत्वरपूर्ण यह रहेगा कि बीजेपी बड़ौत विधानसभा सीट अपने पास रखती है या आरएलडी की झोली में डाल देती है.

बड़ौत विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. जाट- 70 हजार
2. मुस्लिम- 45 हजार
3. एससी- 30 हजार
4. वैश्य- 25 हजार
5. गुर्जर- 15 हजार
6. ब्राह्मण- 15 हजार
7. क्षत्रिय- 12 हजार
8. कश्यप- 18 हजार
9. जोगी- 5 हजार
10. त्यागी- 8 हजार
11. पाल- 4 हजार
12. सिख- 3 हजार
13. प्रजापति- 7 हजार
14. सैनी- 7 हजार

बड़ौत विधानसभा सीट जाट बाहुल्य है. जाट मतदाताओं के बाद मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं. एससी मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं. लेकिन कश्यप और वैश्य मतदाता इस विधानसभा सीट पर निर्णायक है. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS Vishal Vishleshan
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