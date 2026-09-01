अमरोहा सीट पर SIR ने थाम दी है BJP-सपा की सांसें? 2027 के चुनाव में बदलेंगे समीकरण! जानें- यहां

अमरोहा सीट की विधानसभा संख्या 41 है. अमरोहा शहर मुख्यालय की विधानसभा सीट है. अमरोहा विधानसभा सीट पर साल 2022 से 2022 तक सपा के महबूब अली चुनाव जीतते रहे हैं. अमरोहा विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, जहाँ पर लगभग 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं.

2022 में सपा के महबूब अली अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक बने. महबूब अली सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राम सिंह को टिकट दिया था. राम सिंह 2012 में भी अमरोहा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. लेकिन दोनों ही बार विधानसभा चुनाव हार गए. बसपा ने मोहम्मद नावेद अयाज और कांग्रेस ने सलीम खान को टिकट दिया था.

2026 में एसआईआर के बाद अमरोहा विधानसभा सीट पर 2,93,459 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर 3,12,678 मतदाता थे. एसआईआर के बाद अमरोहा विधानसभा सीट पर 19,219 मतदाता कम हुए हैं. अन्य शहरी विधानसभा के मुकाबले अमरोहा विधानसभा सीट पर कम मतदाता घटे हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,28,735

2. बीजेपी- 57,699

3. बसपा- 34,585

4. नोटा- 971

5. कांग्रेस- 846

2022 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर सपा के महबूब अली चुनाव जीते. सपा ने बीजेपी के राम सिंह को लगभग 71 हजार वोटों के बहुत बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया. सपा को 57.43 प्रतिशत और बीजेपी को 25.74 फीसदी वोट मिले. दोनों ही दलों के बीच लगभग 32 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को 34 हजार के आसपास वोट मिले. अमरोहा विधानसभा सीट पर नोटा और कांग्रेस के बीच भारी जंग देखने को मिली. नोटा को 971 और कांग्रेस को 846 वोट मिले. नोटा ने 125 वोटों से कांग्रेस को हरा दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम वोट एकतरफा मिला. हालांकि लगभग 15 हजार के आसपास मुस्लिम वोट बसपा के पास भी गया, क्योंकि बसपा के प्रत्याशी मुस्लिम थे. इस सीट पर यादव मतदाता ना के बराबर हैं.

वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी और सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला. बसपा को एससी के साथ कुछ मुस्लिम मिले. कांग्रेस और नोटा को भी गिनती के वोट मिल गए.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में अमरोहा की लड़ाई किस तरफ गई. यह जानने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का विशाल विश्लेषण करते हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 1,32,003

2. बीजेपी- 57,786

3. बसपा- 20,486

2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा गठबंधन ने अमरोहा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की. कांग्रेस-सपा गठबंधन ने बीजेपी को लगभग 75 हजार वोटों से हरा दिया. कांग्रेस को यहाँ पर सपा का पूरा मुस्लिम वोट ही मिला. बीजेपी को मुस्लिम छोड़कर पूरा ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट मिला. 2022 में बसपा को जो मुस्लिम मतदाता गए थे, वो 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन की तरफ चले गए. लेकिन बसपा अपना एससी का वोट पाने में सफल रही.

2027 विधानसभा चुनाव में सपा इस सीट पर मजबूत दिखाई पड़ती है, बीजेपी ओबीसी वोटों के सहारे चुनावी मैदान में उतरती है.

अमरोहा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 2 लाख

2. सैनी- 24 हजार

3. एससी- 25 हजार

4. प्रजापति- 9 हजार

5. जाट- 9 हजार

6. गुर्जर- 7 हजार

7. वैश्य- 4 हजार

8. क्षत्रिय- 3 हजार

9. यादव- 3 हजार

10. ब्राह्मण- 2 हजार

11. पाल- 2 हजार

12. खड़गवंशी- 2 हजार

13. पंजाबी- 1 हजार

14. कश्यप- 1 हजार

15. नाई- 2 हजार

अमरोहा विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता ही हार जीत तय करते हैं. ओबीसी का वोट लगभग 61 हजार के आसपास है और सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 10 हजार के आसपास हैं. एससी मतदाता लगभग 25 हजार हैं, जिसमें से लगभग 17 हजार मतदाता बसपा के मूल काडर वाले माने जाते हैं. ओबीसी मतदाताओं में 3 हजार यादव मतदाता भी शामिल हैं.