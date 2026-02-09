उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अनीसुर्रहमान से रविवार को उनके घर पहुंच कर शिष्टाचार मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं.

अनीसुर्रहमान ने साल 2012 में पीस पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद की कांठ विधान सभा सीट से चुनाव जीता था, जिसके बाद वो पीस पार्टी छोड़ सपा में शामिल हो गए थे. लेकिन, 2017 में सपा के टिकट पर कांठ से चुनाव हार गए थे. वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं.

इस मुलाकात ने बढ़ाई सपा की धड़कन

दोनों नेताओं की मुलाकात को 2027 के विधान सभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ कर देखा जा रहा है और चर्चा ये हो रही है कि जब 2012 में चुनाव जीतने के बाद अनीसुर्रहमान ने पीस पार्टी छोड़ सपा का दामन थाम लिया था. अब अगर अनीसुर्रहमान AIMIM में आ भी गए और टिकट लेकर चुनाव जीत भी जाये तो क्या ओवेसी के साथ बने रहेंगे?

फिलहाल शौकत अली ने अनीसुर्रहमान से मुलाकात कर सपा नेताओं की धड़कने तो बढ़ा ही दी हैं. सूत्रों के मुताबिक यूपी में AIMIM नेताओं की सपा और कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं से गुपचुप बात चल रही है और आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती हैं.

बुर्के वाली बनेगी यूपी की सीएम

वहीं दूसरी तरफ मुलाक़ात के बीच AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर बनी. एक हमारी कौम की कोई बुर्के और हिजाब वाली यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी. उन्होंने कहा यहां थानों और सरकारी स्कूलों में मूर्ति लगा कर उसकी पूजा कराई जाती है हमारा संविधान इसकी इजाजत कब देता है?

शौकत अली ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का गठबंधन यूपी में बीजेपी को नहीं रोक सकता है. कभी किसी मुसलमान ने 24 घंटे बजने वाले कीर्तन के लाउडस्पीकर पर आपत्ति नहीं जताई लेकिन, हमें 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर की इजाज़त नहीं दी जाती. क्या ये देश हमारा नहीं है?

उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में शामिल हों तभी अखण्ड भारत बनेगा. हमने पहले अखंड भारत बनाया था किसी आरएसएस वाले ने नहीं.