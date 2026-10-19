सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले- 'जनता के हक में होगा सपा का PDA प्रणपत्र'

अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का ऐलान किए जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए प्रणपत्र जनता के हक में होगा. सपा सांसद ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अपने पाँच सालों तक अपने घोषणा पत्र पूरा नहीं कर पाती.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, वो सिर्फ चुनावी वादा होता है, वो झूठ का पुलिंदा होता है, वो लागू नहीं होता और गुमराह वाला होता है. लेकिन, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं. मां दुर्गा जी का महीना चल रहा है, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हमारा प्रणपत्र जारी होगा, जनता के हक में होगा.

अवधेश प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सत्ता पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है. लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और देश का किसान तबाह हो गया है. महँगाई को लेकर लोग परेशान है और हमारा पढ़ा-लिखा नौजवान बेकार है, उसके पास काम नहीं है. पुलिस का जुल्म हो रहा है, प्रदेश में अत्याचार बढ़ता रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है.

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

सपा सांसद ने कहा कि अयोध्या में लोगों के घर को गिराया जा रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है. हमारे नेता अखिलेश यादव जब विधानसभा में थे तो इसे लगातार उठाते रहे थे. वहीं हम भी उनके साथ एमएलए थे. हमने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था. सांसद बनने के बाद लोकसभा में भी ये सारे मुद्दे उठाए गए. लेकिन, इस सरकार ने अनसुनी कर दिया.

अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, पांच साल बीत जाता है लेकिन, लागू नहीं हो पाता. प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाइयों-बहनों, हमारी सरकार बनाओ तो हम दो करोड़ नौकरी हर साल देंगे. लेकिन अब तक तो दस बारह साल हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई. भाइयों-बहनों, हमारी सरकार बनाओ तो 15 लाख खाते में जाएगा, वो भी नहीं गए.