यूपी चुनाव: कांग्रेस में आएंगी संघमित्रा मौर्या ? स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने खुद बताया

भारतीय जनता पार्टी की नेता संघमित्रा मौर्या के बारे में बीते कई दिनों से यह दावा किया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो सकतीं हैं. इन अटकलों को उस वक्त और ज्यादा बल मिला जब संघमित्रा के पिता और अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात की थी.

स्वामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केरल स्थित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर यूपी चुनाव से पहले अलायंस के संकेत दिए थे.

इतना ही नहीं स्वामी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को हो रहे मतदान में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस- इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की थी.

संघमित्रा ने कांग्रेस या सपा में जाने के दावों पर क्या कहा?

अब इन सब दावों के बीच संघमित्रा मौर्य सामने आईं हैं. एबीपी लाइव से बात करते हुए संघमित्रा ने कहा है कि वह कहीं नहीं जा रहीं हैं. संघमित्रा ने सपा या कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा, 'कभी कोई मुझे सपा में ज्वाइन करवा रहा है तो कोई कांग्रेस में. आप लोगों का प्यार है, जो हमें चर्चा में बनाए हुए है.'

यह पूछे जाने पर कि क्या वह वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी संघमित्रा ने कहा कि अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल जहां हैं, वहां खुश हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभा रही हैं.

बता दें संघमित्रा मौर्य वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बदायूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनीं गईं थीं. उस वक्त उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी में थे. हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया. इसके बाद वह सपा से भी अलग हो गए और अपना राजनीतिक दल बना लिया. साल 2024 के चुनाव में संघमित्रा को बदायूं से टिकट नहीं मिला.