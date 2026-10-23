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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये तो बहुत अच्छा होगा...' सपा से कांग्रेस की डिमांड पर RLD की पहली प्रतिक्रिया

'ये तो बहुत अच्छा होगा...' सपा से कांग्रेस की डिमांड पर RLD की पहली प्रतिक्रिया

UP Election 2027: जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद ने सपा से कांग्रेस की सीटों की डिमांड पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समाजवादी पार्टी से 170 सीटों की डिमांड पर राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत अच्छा बताया है. 

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद के नेता किशन चंद त्यागी (केसी त्यागी) ने कहा कि यह तो एनडीए की विजय है.

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा समाजवादी पार्टी के साथ 170 सीटों की सूची साझा करने की खबरों पर आरएलडी नेता केसी त्यागी ने कहा कांग्रेस पार्टी की दावेदारी की बात तो ये तय है कि इंडिया गठबंधन या पीडीए सिर्फ दो सौ तीस सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा. ये तो इसके ये तो एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा,कांग्रेस के 170 सीटों के दावे पर केसी त्यागी ने कहा वो सीटें तमाम पराजित और पहले से ही हारी हुई सीटें मान करके हम लोग चलते हैं. एनडीए की जो विजय है, वो अभी से ही स्पष्ट हो गई है.

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भारत चीन सीमा विवाद पर भी बोले त्यागी

इसके साथ ही केसी त्यागी ने अखिलेश और आजम की मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी. रालोद नेता ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुस्लिम समुदाय में उनकी काफी पकड़ रही है. लेकिन अब न तो मुलायम सिंह यादव जी हैं और न ही आजम खान पहले की तरह प्रभावशाली स्थिति में हैं. नई सामाजिक शक्तियां उभरकर सामने आई हैं, जिसका आने वाले समय में चुनावों में समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है.

भारत-चीन सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में प्रधानमंत्री की अच्छी मुलाकात के बाद उन्हें विश्वास है कि आपसी बातचीत के जरिए भारत सरकार सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश में चीन की दखलअंदाजी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में कामयाब होगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Rld Jayant Chaudahry Jayant Chaudhary CONGRESS UP Election 2027
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