उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या और अनुमानित वयस्क आबादी से कम है. इसमें सबसे ज्यादा अंतर महिलाओं की संख्या में है. जनसंख्या अनुमान के मुकाबले प्रदेश में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 16.16 करोड़ लोग होने चाहिए, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में सिर्फ 13.58 करोड़ नाम दर्ज हैं. यानी अनुमानित वयस्क आबादी के मुकाबले करीब 2.58 करोड़ कम मतदाता सूची में दर्ज हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अनुमानित वयस्क पुरुष आबादी 8.32 करोड़ और महिलाओं की आबादी 7.84 करोड़ है. इसके मुकाबले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.38 करोड़ पुरुष और 6.20 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं. पुरुषों की अनुमानित आबादी और मतदाता सूची के बीच करीब 94.17 लाख का अंतर है, जबकि महिलाओं के मामले में यह अंतर करीब 1.64 करोड़ है. यानी महिलाओं की संख्या में पुरुषों के मुकाबले करीब 70 लाख ज्यादा का अंतर है.

कहां से आया 16.16 करोड़ का आंकड़ा?

दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से जुलाई 2020 की Report of the Technical Group on Population Projections for India and States (2011-2036) में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर वर्ष 2011 से 2036 तक की आबादी का अनुमान लगाया गया है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की अनुमानित आबादी 16.16 करोड़ है. निर्वाचन विभाग ने इसी अनुमान की तुलना 17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से की है.

महिलाओं के पंजीकरण में ज्यादा अंतर

आंकड़ों के मुताबिक, अनुमानित वयस्क महिला आबादी 7.84 करोड़ है, जबकि वोटर लिस्ट में 6.20 करोड़ महिलाओं के नाम हैं. यानी करीब 1.64 करोड़ का अंतर है. वहीं पुरुषों की अनुमानित वयस्क आबादी 8.32 करोड़ के मुकाबले वोटर लिस्ट में 7.38 करोड़ पुरुष दर्ज हैं. दोनों के बीच करीब 94 लाख का अंतर है.

मतदाता सूची में हर 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं दर्ज हैं. जबकि जनसंख्या अनुमान के मुताबिक यह अनुपात 922 होना चाहिए. यानी मतदाता सूची का जेंडर रेशियो अनुमानित आबादी के अनुपात से 82 अंक कम है.

युवाओं के मामले में भी बड़ा अंतर

18 से 19 साल के युवाओं के मामले में भी जनसंख्या अनुमान और वोटर लिस्ट के आंकड़ों में बड़ा अंतर है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 84.47 लाख है, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सिर्फ 11.83 लाख युवा मतदाता दर्ज हैं. इस तरह करीब 72.63 लाख का अंतर सामने आया है.

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा.