Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब सड़क बनेगी तो धंसेगी', राम वन गमन पथ के मामले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

'जब सड़क बनेगी तो धंसेगी', राम वन गमन पथ के मामले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

श्रृंगवेरपुर धाम के पास करोड़ों की लागत से तैयार हो रही राम वन गमन पथ की सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, बारिश का मौसम है, सड़क धंसी है तो बनेगी भी.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 07 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

संगम नगरी प्रयागराज से राम वन गमन पथ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां श्रृंगवेरपुर धाम के पास करोड़ों की लागत से तैयार हो रही सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है. सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, सड़क धंसी है तो बनेगी भी.

दरअसल, श्रृंगवेरपुर धाम के पास करीब सौ मीटर के दायरे में सड़क बीच से उखड़ती और धंसती हुई नजर आ रही है. सड़क के किनारे बना बॉर्डर भी कई जगह टूट गया है. सड़क की बदहाल तस्वीरों और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मौके पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है.

शादी दूसरी जगह तय हुई तो बना कातिल! 20 दिन बाद पकड़ा गया श्रेया का हत्यारा

निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में भगवान राम की वनवास यात्रा से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए अयोध्या से चित्रकूट तक करीब 210 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण कराया जा रहा है. इस परियोजना के लिए सरकार ने करीब 4,400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. ऐसे में सड़क के धंसने और उखड़ने के बाद अब निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सड़क धंसने पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?

सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, सड़क धंसी है तो बनेगी भी. हालांकि, सवाल यह है कि अगर बारिश के दौरान ही करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क धंसने लगे तो उसकी निर्माण गुणवत्ता कितनी मजबूत है.

श्रृंगवेरपुर धाम का भगवान राम से धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध

श्रृंगवेरपुर धाम का भगवान राम से विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध माना जाता है. मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहां पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात निषादराज से हुई थी. कहा जाता है कि निषादराज ने नाव के जरिए भगवान राम को गंगा पार कराया था.

इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए श्रृंगवेरपुर धाम को विकसित किया जा रहा है, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों के दर्शन कर सकें. अब देखने वाली बात होगी कि मरम्मत के बाद सड़क कितनी मजबूत होती है और क्या जिम्मेदार विभाग निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच कराता है.

बाराबंकी: महिला ने थाने में दिया बच्चे को जन्म, पति ने प्रेमी का बताया

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत, CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान
बागपत हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत, CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी 14 सितंबर को करेंगे वरुण विहार योजना लॉन्च, 3600 प्लॉट की लॉटरी की तैयारी
CM योगी 14 सितंबर को करेंगे वरुण विहार योजना लॉन्च, 3600 प्लॉट की लॉटरी की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: भाई के हत्यारों की तलाश में हथियार लेकर घूम रहा था युवक, अरेस्ट
हरिद्वार: भाई के हत्यारों की तलाश में हथियार लेकर घूम रहा था युवक, अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: महिला ने थाने में दिया बच्चे को जन्म, पति ने प्रेमी का बताया
बाराबंकी: महिला ने थाने में दिया बच्चे को जन्म, पति ने प्रेमी का बताया
Advertisement

वीडियोज

SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री, कुएं के सैंपल लिए
सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री, कुएं के सैंपल लिए
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
फ्रीज में सिर, कटी हुई उंगली... गुवाहाटी फ्लैट में महिला की लाश और पति का सरेंडर
फ्रीज में सिर, कटी हुई उंगली... गुवाहाटी फ्लैट में महिला की लाश और पति का सरेंडर
इंडिया
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: रेखा सरकार का पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
सत्य निकेतन हादसा: पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
ABP NEWS
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
ABP NEWS
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
ABP NEWS
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
ABP NEWS
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Embed widget