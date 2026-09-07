'जब सड़क बनेगी तो धंसेगी', राम वन गमन पथ के मामले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

संगम नगरी प्रयागराज से राम वन गमन पथ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां श्रृंगवेरपुर धाम के पास करोड़ों की लागत से तैयार हो रही सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है. सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, सड़क धंसी है तो बनेगी भी.

दरअसल, श्रृंगवेरपुर धाम के पास करीब सौ मीटर के दायरे में सड़क बीच से उखड़ती और धंसती हुई नजर आ रही है. सड़क के किनारे बना बॉर्डर भी कई जगह टूट गया है. सड़क की बदहाल तस्वीरों और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मौके पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है.

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निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में भगवान राम की वनवास यात्रा से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए अयोध्या से चित्रकूट तक करीब 210 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण कराया जा रहा है. इस परियोजना के लिए सरकार ने करीब 4,400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. ऐसे में सड़क के धंसने और उखड़ने के बाद अब निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सड़क धंसने पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?

सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, सड़क धंसी है तो बनेगी भी. हालांकि, सवाल यह है कि अगर बारिश के दौरान ही करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क धंसने लगे तो उसकी निर्माण गुणवत्ता कितनी मजबूत है.

श्रृंगवेरपुर धाम का भगवान राम से धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध

श्रृंगवेरपुर धाम का भगवान राम से विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध माना जाता है. मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहां पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात निषादराज से हुई थी. कहा जाता है कि निषादराज ने नाव के जरिए भगवान राम को गंगा पार कराया था.

इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए श्रृंगवेरपुर धाम को विकसित किया जा रहा है, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों के दर्शन कर सकें. अब देखने वाली बात होगी कि मरम्मत के बाद सड़क कितनी मजबूत होती है और क्या जिम्मेदार विभाग निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच कराता है.

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