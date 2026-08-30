'सपा के 37 सांसदों की जीत एक्सीडेंटल' केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा ऐसा?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से प्रदेश का सियासी माहौल गरमाने लगा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिलने लगी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है, एबीपी न्यूज के 'चर्चा विद चर्चा' कार्यक्रम में दिए इंटरव्यू में उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सीट जीतने पर भी प्रतिक्रिया दी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन सांसदों को एक्सीडेंटल सांसद बताया है, उन्होंने कहा कि 37 सांसद हो जाना और 37 सांसद की हैसियत को बनाए रखने में बहुत बड़ा अंतर है.

इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई मुद्दों पर एक साथ प्रतिक्रिया दी है. AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीजेपी के राज में ब्राह्मण और मुस्लिमों को पीड़ित बताने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि "केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था और हम उसी के साथ चल रहे हैं."

यूपी: 'कानून से खिलवाड़ करने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे', बोले- CM योगी

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा है कि, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, हम जानते हैं कि मुस्लिम हमको वोट सबसे कम देता है, लेकिन उसके अंदर गरीबी का कोई हिस्सा है तो उसको दूर करने में कोई भेदभाव नहीं किए हैं.

ब्राह्मण को बताया बीजेपी समर्थक मतदाता

उन्होंने कहा कि, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता माना जाता है, और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय सोचा ही नहीं जा सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी के साथ जाति या समुदाय के आधार पर अन्याय न हो, सभी के साथ न्याय हो. अगर कोई गड़बड़ करे तो उस पर कार्रवाई हो.

अखिलेश को पीडीए केपी मौर्य ने बताया फर्जी

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को फर्जी करार दिया है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, पीडीए के साथ जितना अत्याचार, अन्याय अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 2017 में हुआ है, इसी के कारण से 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहते हुए सबसे बड़ी दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, जब आप (अखिलेश यादव) सत्ता से बाहर हो गए तो आपको दलित और पिछड़े याद रहे हैं.

2024 के प्रदर्शन पर अखिलेश को है अहंकार- केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम ने कहा कि, उन्हें यह सफलता झूठ के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार और संविधान खतरे में है बताकर मिली है, और 2024 में वोट हासिल की है, उसकी हैसियत 2027 के चुनाव में पता चलेगी. उन्होंने कहा कि, अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में झूठ के आधार जो वोट हासिल किया, उसी के आधार उनके (अखिलेश यादव) सांसदों की संख्या बढ़ गई, इसका अखिलेश यादव को बड़ा अहंकार है.

Exclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…