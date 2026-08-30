अखिलेश यादव रामद्रोही...! केशव प्रसाद मौर्य का सपा प्रमुख पर बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दिए गए बयान से सियासत गरमाने लगी है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी को रामद्रोही करार दिया है. केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर राम द्रोही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो यह बीजेपी की विचारधारी की जीत है.

एबीपी लाइव के खास शो 'चर्चा with चित्रा' डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कहा कि, "जो राम द्रोही हो, जिस अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के सरकार में राम भक्तों के खून से अयोध्या को लाल कर दिया गया हो, जिस उत्तर प्रदेश को राम भक्तों के लिए कारागार में परिवर्तित कर दिया गया हो, जो राम मंदिर के विरोधी और बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हों, वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो यह बीजेपी की विचार धारा की जीत है."

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डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य कहा है कि "अखिलेश यादव रामद्रोही हैं...राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए पाप धोने का अवसर था लेकिन वह अवसर भी उन्होंने खो दिया." इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन करने जाने के अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की विचारधारा की जीत बताया है.

'केदारेश्वर मंदिर बनवाना बीजेपी की विचारधारा की जीत'

उन्होंने कहा कि जो कभी जालीदार टोपी और लुंगी वाले गुंडों के साथ प्रचार पर जाते थे, आज वह केदारेश्वर महादेव की मंदिर बनवा रहे हैं, जो बीजेपी की विचारधारा की जीत है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, "जो कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों पर लाठी चलाते थे, वह आज केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं. यह भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का इनको भय है, ये हिंदुवादी नहीं है, ये तुष्टिकरण करने वाले हैं."

अखिलेश के PDA की अभी और बदलेंगी परिभाषा- केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधा है और कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक पीडीए की परिभाषा कई बार बदलेगी. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, "अखिलेश यादव का PDA मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी." केशव प्रसाद मौर्य ने असदुद्दीन ओवैसी को बयानवीर बताया है और कहा कि उनसे यूपी में बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

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