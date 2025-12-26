यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बीच ब्रजेश पाठक पहुंचे दिल्ली, PM मोदी से की मुलाकात

उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचल तेज है और इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं. यूपी में हाल ही में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सियासत तेज हो गई और इसी दौरान अब दिल्ली जाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. हालांकि उनकी यह मुलाकात वाराणसी के नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप के निमंत्रण को लेकर है.

दिल्ली पहुंचकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्हें 4-11 जनवरी के बीच वाराणसी में होने वाले नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप के आयोजन का निमंत्रण दिया.

वहीं इस मुलाकात को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"आज दिल्ली में विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणास्रोत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंटकर स्नेहिल सानिध्य व कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया. अपना बहुमूल्य समय व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं. इस अवसर पर महापौर वाराणसी अशोक तिवारी उपस्थित रहे.

बता दें कि यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक हुई. जिसमें करीब 40-50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए. यूपी में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें 46 बीजेपी के हैं. इस बैठक में ब्राह्मण समाज की घटती राजनीतिक आवाज, उपेक्षा, जातिगत संतुलन और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा हुई. आयोजकों ने इसे सामाजिक-परिवारिक आयोजन बताया औक राजनीतिक रंग देने से इनकार किया. वहीं इस बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा कि नकारात्मकता से दूर रहें.