'अब बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ेगा...', डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दी सम्राट चौधरी को बधाई

बिहार की राजनीति में आज से एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि अब बिहार का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि "बिहार में आज सम्राट चौधरी जी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है. मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाईयां देता हूं. पूरे एनडीए सरकार जो आने वाली है उसे बहुत शुभकानाएं देता हूं. आदरणीय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिवादन करता हूं."

अब तेज गति से होगा बिहार का विकास

ब्रजेश पाठक ने कहा कि "अब बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और नीतीश जी नेतृत्व में जो काम किए गए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी की सरकार करेगी."

आज सम्राट चौधरी लेंगे सीएम पद की शपथ

बता दें कि सम्राट चौधरी आज सुबह 10.50 बजे बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर पटना के लोकभवन में शपथ ग्रहण करेंगे. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारियों समेत एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे. बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. जिसे लेकर पार्टी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के कोटे से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं. विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी जेडीयू से उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और एलजेपी (आर) के मुखिया चिराग़ पासवान भी मौजूद रहेंगे. इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो राज्यसभा चले गए हैं.

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