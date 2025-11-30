हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब

UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब

Lucknow News: ज्यादातर शहर इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं. कई जगह मध्यम और सामान्य तो कहीं हैजडर्स भी बना हुआ है. राजधानी लखनऊ में AQI 190 रिकॉर्ड किया गया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 07:49 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ साथ ही हवा में प्रदूष्ण का स्तर अब खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदेश के औसत AQI 171 रिकॉर्ड किया गया है, जोकि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. यही नहीं सबसे ज्यादा बुरी स्थिति दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की हैं. यहां AQI लगातार 300 से 400 के बीच चल रहा है. बिगड़ी हुई हवा की बड़ी वजह PM2.5 और PM10 के कण हैं जिन्होंने हवा को बिलकुल जहरीला बना दिया है.

मौसम विभाग के मुताबिक हवा की बेहद धीमी गति के कारण प्रदूषित कण बह नहीं पा रहे, जिसके चलते यह स्थिति बन रही है. उधर रविवार को यूपी में सुबह कोहरे और धुंध की स्थिति बनी रहेगी. जबकि तापमान में गिरावट जारी है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधितकम तापमान 24 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

प्रमुख शहरों में AQI की गंभीर स्थिति

प्रदेश के ज्यादातर शहर इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं. कई जगह मध्यम और सामान्य तो कहीं हैजडर्स भी बना हुआ है. राजधानी लखनऊ में AQI 190 रिकॉर्ड किया गया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके अलावा कानपुर में 256, आगरा में 200,वाराणसी में 180, नोएडा में 250, गाजियाब्द में 230 और नोएडा भी 300 के पार है. इन स्थिति को देखते हुए प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर रोक की मांग की जा रही है.

आज तक तापमान-मौसम साफ़

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य का मौसम रविवार को पूरी तरह साफ़ है. न्यूनतम तपान दो डिग्री नीचे 8 डिग्री सेल्सियस और अधितकम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का नुमान है. बारिश की कोई सम्भावना नहीं है.सुबह sham कोहरे और धुंध का असर भी रहेगा जिस कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित होगी.

अगले एक सप्ताह तक मौसम इसके आसपास रहने का अनुमान है. उसके बाद शीट लहर के साथ सर्दी और बढ़ेगी. हवा की गति तेज होने से प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

Published at : 30 Nov 2025 07:49 AM (IST)
AQI UP NEWS WEATHER UPDATE
