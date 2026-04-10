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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फसल बर्बादी पर योगी सरकार एक्शन मोड में, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री ने किया 9 जिलों का हवाई सर्वे

यूपी में फसल बर्बादी पर योगी सरकार एक्शन मोड में, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री ने किया 9 जिलों का हवाई सर्वे

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर असामयिक वर्षा व चक्रवात से प्रभावित किसानों की फसल क्षति का जायजा लिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को आपदा से सर्वाधिक प्रभावित बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, उन्नाव तथा लखनऊ जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इस सप्ताह हुई असामयिक वर्षा, तेज हवाओं और चक्रवात के कारण किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं. 

किसानों के लिए खड़ी है सरकार

उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया संकट की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है. योगी आदित्यनाथ सरकार पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता समेत हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है.

किसानों को बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फसल नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इन सभी जनपदों के प्रशासन को विस्तृत सर्वेक्षण करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

आजमगढ़ व फतेहपुर में देखी जमीनी हकीकत

हवाई सर्वेक्षण के उपरांत आजमगढ़ तथा फतेहपुर जनपदों में स्थिति की जमीनी हकीकत परखने के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई. इन बैठकों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान फसल सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कर शासन को विस्तृत आख्या प्रेषित करें, ताकि प्रभावित अन्नदाताओं को अविलंब राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके.

Published at : 10 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Crop Damage Yogi Adityanath
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