हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार

UP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार

UP Cow Protection: सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब गोसंरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बन रहा है. 7,500 गो आश्रय स्थलों को जैविक खाद उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 May 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में कभी निराश्रित गोवंश, गो तस्करी और अवैध बूचड़खानों को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अब गोसंरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए मॉडल के रूप में पहचान बना रहा है.

योगी सरकार अब प्रदेश की लगभग 7,500 गो आश्रय स्थलों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने जा रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा. योगी सरकार का लक्ष्य गोसंरक्षण को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक भावना तक सीमित न रखकर उसे किसानों की आय, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण रोजगार से जोड़ना है.

'यह जो रायता फैला कर गईं हैं देवी जी...', विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

गोशालाएं बनेंगी प्रोडक्शन सेंटर

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के लगभग साढ़े सात हजार गो आश्रय स्थलों में इस समय साढ़े बारह लाख गोवंश संरक्षित हैं. योगी सरकार अब इन गोशालाओं को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने जा रही है. गोबर और गोमूत्र आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल को बढ़ावा देकर किसानों की खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है. एक गाय से प्रतिदिन लगभग 5 लीटर गोमूत्र और 10 किलोग्राम गोबर प्राप्त होता है. यही संसाधन जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य गो आधारित उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाएंगे. इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी.

प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा आत्मनिर्भर गोसंरक्षण केंद्र स्थापित होगा

योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपये गोसंरक्षण अभियान के लिए मंजूर किए हैं, जबकि वृहद गोसंरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इस प्रकार कुल 2100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. प्रदेश में 155 वृहद गोसंरक्षण केंद्रों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है. योगी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा आत्मनिर्भर गोसंरक्षण केंद्र स्थापित किया जाए.

महिलाएं और एफपीओ बनेंगे गोसंरक्षण मिशन की ताकत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी गोआश्रय स्थलों के संचालन से जोड़ा जाएगा. योगी सरकार की योजना है कि हर जिले में चयनित महिला समूहों को प्रशिक्षण देकर गोवंश की देखभाल, पोषण, जैविक खाद निर्माण और उत्पाद प्रबंधन का जिम्मा दिया जाए. इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा, गांवों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे और गोसंरक्षण आंदोलन जनभागीदारी आधारित मॉडल के रूप में मजबूत होगा. योगी सरकार गोसेवा को ग्रामीण समृद्धि और महिला आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है.

डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता, पशुपालकों को सीधा लाभ

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत अब तक लगभग सवा लाख पशुपालकों को 1.80 लाख से ज्यादा गोवंश सुपुर्द किए जा चुके हैं. गोवंश के भरण-पोषण के लिए सरकार 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे पशुपालकों के बैंक खातों में राशि भेज रही है. इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है और पारदर्शिता बढ़ी है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है.

2017 के बाद बदले हालात

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में गो तस्करी की घटनाएं आम थीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोसंरक्षण के क्षेत्र में जितना व्यापक और संगठित काम किया गया, उतना पहले कभी नहीं हुआ. यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश गोसंरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरा है.

'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा

Published at : 12 May 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Gaushala UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार
UP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भड़के अयोध्या के संत, बोले- 'सनातन को मिटाने वाले...'
उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भड़के अयोध्या के संत, बोले- 'सनातन को मिटाने वाले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की अपील के बाद CM योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले और WFH पर आया अपडेट
PM मोदी की अपील के बाद CM योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले और WFH पर आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की बड़ी धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget