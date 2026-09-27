गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCEC की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने पहले ही जताई थी असहमति, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

CEC की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने पहले ही जताई थी असहमति, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी असमति जताते हुए जो आपत्ति लगाई थी उसमें सबसे अहम था कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाना था.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Sep 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए है. उन्होंने उनकी नियुक्ति को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है. 

कांग्रेस नेता आराधना सिंह ने कहा कि 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले का फैसले आया था. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस समय कहा था कि संसद की ओर से कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर होनी चाहिए. जिसके बाद दिसंबर 2023 में संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 बनाया गया था. लेकिन इस सरकार ने कोर्ट के उस फैसले को ही बदल दिया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी भारी बारिश, कब मिलेगी राहत? 15 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घर तबाह
यूपी में आज भी भारी बारिश, कब मिलेगी राहत? 15 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घर तबाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत, अब सर्दियों में बिजली की नो टेंशन!
उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत, अब सर्दियों में बिजली की नो टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः पैसों के विवाद में चाचा की सिलबट्टे से हत्या, भतीजा सहित 3 गिरफ्तार
आगराः पैसों के विवाद में चाचा की सिलबट्टे से हत्या, भतीजा सहित 3 गिरफ्तार

अब मुख्य चुनाव आयुक्त चयन करने के लिए जो समिति है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. इसमें CJI की जगह केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया गया है. जिसके बाद फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के दौरान चयन समिति में लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई थी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'

चुनाव आयुक्तों में असहमति 

कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय दुबे ने बताया कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई महत्वपूर्ण मामलों में लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं. इन आपत्तियों में नए मतदाताओं को जोड़ने, मतदाता सूची से नाम हटाने, मतदाता डेटा और IT सिस्टम के केंद्रीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं. दोनों चुनाव आयुक्तों ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर शिकायत की थी कि कुछ फैसलों की जानकारी उन्हें बाद में मिली.

राहुल गांधी ने जताई थीं ये आपत्तियां

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी असमति जताते हुए जो आपत्ति लगाई थी उसमें सबसे अहम था कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाना था. नियमों के अनुसार आयोग का सारा कामकाज, जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से होगा, राय अलग होने पर मामला बहुमत की राय से तय होगा. 

सीईसी को केवल पद के आधार पर कोई अलग निर्णायक या सर्वोपरि मत देने का प्रावधान नहीं है. बावजूद इसके पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं, जिनमें चार आपत्तियां एक ही दिन की थीं.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज भी भारी बारिश, कब मिलेगी राहत? 15 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घर तबाह

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CEC UP News Gyanesh Kumar CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी भारी बारिश, कब मिलेगी राहत? 15 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घर तबाह
यूपी में आज भी भारी बारिश, कब मिलेगी राहत? 15 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घर तबाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत, अब सर्दियों में बिजली की नो टेंशन!
उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत, अब सर्दियों में बिजली की नो टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः पैसों के विवाद में चाचा की सिलबट्टे से हत्या, भतीजा सहित 3 गिरफ्तार
आगराः पैसों के विवाद में चाचा की सिलबट्टे से हत्या, भतीजा सहित 3 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
टेलीविजन
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर सचिन त्यागी से की थी शादी
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर से की थी शादी
क्रिकेट
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
पंजाब
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
एग्रीकल्चर
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
Home Tips
How To Increase Shower Pressure: बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget