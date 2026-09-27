CEC की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने पहले ही जताई थी असहमति, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए है. उन्होंने उनकी नियुक्ति को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है.

कांग्रेस नेता आराधना सिंह ने कहा कि 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले का फैसले आया था. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस समय कहा था कि संसद की ओर से कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर होनी चाहिए. जिसके बाद दिसंबर 2023 में संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 बनाया गया था. लेकिन इस सरकार ने कोर्ट के उस फैसले को ही बदल दिया.

अब मुख्य चुनाव आयुक्त चयन करने के लिए जो समिति है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. इसमें CJI की जगह केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया गया है. जिसके बाद फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के दौरान चयन समिति में लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई थी.

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चुनाव आयुक्तों में असहमति



कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय दुबे ने बताया कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई महत्वपूर्ण मामलों में लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं. इन आपत्तियों में नए मतदाताओं को जोड़ने, मतदाता सूची से नाम हटाने, मतदाता डेटा और IT सिस्टम के केंद्रीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं. दोनों चुनाव आयुक्तों ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर शिकायत की थी कि कुछ फैसलों की जानकारी उन्हें बाद में मिली.

राहुल गांधी ने जताई थीं ये आपत्तियां

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी असमति जताते हुए जो आपत्ति लगाई थी उसमें सबसे अहम था कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाना था. नियमों के अनुसार आयोग का सारा कामकाज, जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से होगा, राय अलग होने पर मामला बहुमत की राय से तय होगा.

सीईसी को केवल पद के आधार पर कोई अलग निर्णायक या सर्वोपरि मत देने का प्रावधान नहीं है. बावजूद इसके पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं, जिनमें चार आपत्तियां एक ही दिन की थीं.

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