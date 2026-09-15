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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस ने तेज की UP चुनाव की तैयारियां, प्रभारी राजेंद्र पाल ने आजमगढ़ में किया संवाद

कांग्रेस ने तेज की UP चुनाव की तैयारियां, प्रभारी राजेंद्र पाल ने आजमगढ़ में किया संवाद

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आजमगढ़ में कहा कि कांग्रेस प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चला रही है. पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 15 Sep 2026 11:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे. सदर तहसील क्षेत्र के जमालपुर में आयोजित राजभर समाज और मूल निवासी समाज पार्टी की बैठक में उन्होंने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चला रही है. पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश  जिलों और शहरों में 134 जिलाध्यक्षों के चयन के लिए AICC ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वरों ने करीब एक महीने तक जमीनी स्तर पर काम किया है. अब संगठन सृजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी माह उत्तर प्रदेश कांग्रेस का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक घोषित कर दिया जाएगा.

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केंद्र और राज्य सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस प्रभारी ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारों ने जनता के साथ धोखा किया है. उनका आरोप है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है. निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा महंगी होने से गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित और सामान्य वर्ग के बड़ी संख्या में लोगों के लिए शिक्षा मुश्किल होती जा रही है.

'सत्ता हासिल करने के लिए किया आस्था का इस्तेमाल'

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आस्था का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया, लेकिन धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे और व्यवस्थाओं में अनियमितताएं सामने आ रही हैं. प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दलितों और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सरकार के संरक्षण में एक खास वर्ग का वर्चस्व बढ़ रहा है और दूसरे वर्गों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि मूल निवासी और दलित-वंचित समाज के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. कांग्रेस शासन में इन वर्गों को शिक्षा, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और विभिन्न अधिकारों का लाभ मिला.

कांग्रेस सरकार की गिनाई उपलब्धियां

उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि खेत और आवासीय जमीन के पट्टे, एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कदम कांग्रेस सरकारों के दौरान उठाए गए.

गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि फिलहाल संगठन सृजन का काम चल रहा है, जो इसी महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके बाद अगले महीने सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी और गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा.

'सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है कांग्रेस'

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में जिन सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, वहां भी कांग्रेस उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेगी. इसलिए पार्टी की तैयारी केवल कांग्रेस के हिस्से में आने वाली सीटों तक सीमित नहीं है.

INDIA गठबंधन को लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस बड़ा और प्रमुख दल होने के नाते अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी समझती है. उन्होंने कहा कि पार्टी में घमंड नहीं होना चाहिए और सभी सहयोगियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है. कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया.

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Published at : 15 Sep 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS CONGRESS
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